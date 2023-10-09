МИД РФ отреагировал на заявление Буданова по ЗАЭС и обвинил ООН в неопределенности

Мария Захарова заявила, что для представителей ООН слова главы украинской разведки должны стать "холодным душем", так как в организации не могли все время ответить на вопрос — кто виноват в атаках на Запорожскую АЭС.

Заявления руководителя ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, который рассказал о неудачных попытках освободить Запорожскую АЭС, должны стать "холодным душем" для представителей ООН. Такое мнение 9 октября высказала российский дипломат Мария Захарова, упрекнув международную организацию в том, что она не могла до сих пор определить "направление удара по станции".

"Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами", — написала Захарова в Telegeram.

По ее словам, признание руководителя ГУР "должно вывести из гипнотического сна" жителей государств, входящих в блок НАТО, которым якобы всегда внушали, что Россия угрожает применением ядерного оружия, а российские военные создают угрозу ядерным объектам.

Захарова добавила, что в МИД РФ неоднократно заявляли об угрозах Запорожской АЭС со стороны Украины, якобы предоставляя доказательства обстрелов со стороны Вооруженных силу Украины. По мнению сотрудницы дипломатического ведомства, украинские власти "шантажируют европейцев" ударами по ЗАЭС, которая может превратиться в грязное ядерное оружие.

"МИД России неоднократно заявлял о том, что режим Зеленского использует атомную станцию в качестве "грязного ядерного оружия" и шантажирует им европейцев. Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ", — подчеркнула Захарова.

Напомним, в конце июня спикер российского МИД Мария Захарова обвинила Украину в организации очередного теракта на основании того, что в Киеве установили дополнительные устройства для измерения радиации. Кроме того она обратила внимание на то, что в некоторых регионах Украины начались учения на случай аварии на ЗАЭС.