"Работа эта идет": омбудсмен РФ анонсировала масштабный обмен пленными, — росСМИ

По словам омбудсмена РФ Татьяны Москальковой, окончательное решение примет Минобороны страны-агрессора, так как именно военные чиновники выступают главными координаторами.

Омбудсмен России Татьяна Москалькова анонсировала масштабный обмен военнопленными с Украиной. Об этом пишет пропагандистское издание "РИА Новости".

По ее словам, каждый день продолжается работа, контакты украинской и российской сторон. Москалькова заявила, что идет постоянная переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Украины.

"Практически в ежедневном режиме идет переписка с аппаратом уполномоченного по правам человека Верховной Рады. У меня есть сотрудник, который непосредственно с его сотрудниками взаимодействует, созванивается, переписывается по конкретным кейсам, по спискам. Работа эта идет", — отметила Москалькова.

Она заявила, что представители российской и украинской стороны встречались в Турции и в Брюсселе. В результате работы планируются крупные обмены военнопленными, однако окончательное решение примет Минобороны страны-агрессора.

"Но этот вопрос надо задавать министерству обороны, потому что они главные координаторы", — подчеркнула Москалькова.

Масштабные обмены пленными: реакция Украины

Украинская сторона пока никак не отреагировала на заявление омбудсмена РФ.

Напомним, что представитель правозащитной организации Медийная инициатива за права человека Елена Белячкова рассказала, что украинских военнопленных, которых осуждают в оккупированном Донецке, заставляют признаваться в преступлениях. По ее словам, в Калининской исправительной колонии № 27 в оккупированной Горловке. Там есть отдельные помещения, где находятся защитники Мариуполя.