"Большой залп": военный эксперт объяснил, как ATACMS потопит Крымский мост (видео)

Модификация ATACMS, которая наносит удары до 300 километров, способна охватить участок от Керчи до Гуляйполя для ликвидации вражеских объектов.

США решили предоставить Украине ракеты ATACMS, что позволит решить проблему Крымского моста и ускорить освобождение полуострова. Об этом 24 Каналу сообщил военный аналитик, полковник Петр Черник.

По его мнению, большим залпом дальнобойных ракет можно окончательно поставить точку в функционировании конструкции. Он отметил, что ATACMS способны справиться с этой задачей.

"Несколько десятков, а желательно несколько сотен, что на несколько сотен метров мост ушел под воду", — пояснил Черник.

Полковник подчеркнул, что такой удар не позволит оккупантам отстроить мост. Соответствующее оружие позволит осуществлять огневой контроль. Модификация ATACMS, которая наносит удары до 300 километров, способна охватить участок от Керчи до Гуляйполя в пределах 250 километров для ликвидации вражеских объектов.

ATACMS для Украины

В конце сентября стало известно, что вопрос поставки ракет ATACMS для Украины решен. Журналисты NBC News заявили, что президент США Джо Байден во время переговоров с Владимиром Зеленским пообещал ему несколько ракет ATACMS для ВСУ. Отдельно было отмечено, что лидеры достигли определенных договоренностей, однако сроки не были озвучены.

Журналисты Financial Times также в своем материале утверждали, что вопрос был решен еще до визита Владимира Зеленского, но официально об этом не сообщали, чтобы не давать подсказки россиянам на поле боя и не дать времени переместить пути поставки за пределы доступности ракет.

Напомним, 6 октября директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец рассказал, что Украина и Россия в следующем году будут иметь дефицит боеприпасов. По его словам, дальнейшее использование запасов американской армии или увеличение использования ATACMS будет иметь важное значение.