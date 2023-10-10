Ожидают выгодного предложения: факты использования РФ иранской баллистики не зафиксированы, — ГУР

По данным издания, РФ все же может получить иранскую баллистику. Речь идет не только о деньгах, по которым может сопровождаться соглашение между Ираном и Россией.

Украинские спецслужбы не обнаружили доказательств использования Россией баллистических ракет, произведенных в Иране, в ходе войны с Украиной. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии изданию "РБК-Украина".

"Состоянием на сегодня фактов применения баллистических ракет иранского производства государством-агрессором Российской Федерацией не зафиксировано. Конечно, этот вопрос мониторится нашей страной прежде всего и нашими партнерами. Принимаются меры для того, чтобы таких вещей не было и в будущем", — рассказал Юсов.

Тем не менее, Россия все равно имеет возможность приобрести иранские баллистические ракеты. По данным, полученным от источников в спецслужбах, важно отметить, что речь идет не только о финансовых аспектах, которые могут сопровождать соглашение между Ираном и Россией.

Согласно утверждениям собеседников, Тегеран находится на этапе торгов и ожидает от России более выгодного предложения в области военно-технического сотрудничества.

По мнению авиационного эксперта Константина Криволапа, речь может идти об истребителях Су-35, но такой обмен уже не особенно выгоден самой Москве. Су-35 — это один из самых современных российских истребителей, который они противопоставляют американским F-16. В условиях санкций сделать лишние самолеты в России сейчас не могут.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на официальных лиц США уже сообщали, что Штаты планируют передать Украине тысячи единиц конфискованных иранских боеприпасов. Однако, тогда было неизвестно, какие законные полномочия будет использовать Вашингтон для передачи Киеву изъятого оружия.

Также 2 октября Associated Press сообщили, что в Пентагоне обратились к Конгрессу США с призывом нарастить финансирование помощи Украине, поскольку в противном случае возможны проблемы с ее поставками.