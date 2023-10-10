Мобилизация в Украине: кому и когда могут повторно вручить повестку

Согласно с законодательством, получить повестку повторно можно для проверки данных, мобилизации или после истечения периода отсрочки.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украине действует всеобщая мобилизация. По этой причине военнообязанные могут получать повестки, а некоторые даже повторно. Об этом сообщается в материале медиа "24 Канал".

Информация о мобилизационных мерах детально регулируется законодательством Украины, включая Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Закон "Об обороне Украины" и Указ Президента "Об общей мобилизации".

ТЦК и СП могут повторно вручить повестку, в частности:

если мужчина раньше добровольно приходил в ТЦК, состоит на учете, но не был мобилизован;

если военнообязанный проходил ВВК больше года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств отсрочки;

для мобилизации.

Напомним, 31 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил военнообязанным, которые купили фальшивые справки ВВК о непригодности к прохождению службы и уехали из страны, экстрадицией.

Позже в Верховной Раде признали, что массовой экстрадиции уклонистов в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае открытия уголовных производств.