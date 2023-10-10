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Военный Фокус Российско-украинская война

Мобилизация в Украине: кому и когда могут повторно вручить повестку

Анастасия Ковалева
Фото: УП | Кому и когда могут повторно вручить повестку

Согласно с законодательством, получить повестку повторно можно для проверки данных, мобилизации или после истечения периода отсрочки.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Украине действует всеобщая мобилизация. По этой причине военнообязанные могут получать повестки, а некоторые даже повторно. Об этом сообщается в материале медиа "24 Канал".

Информация о мобилизационных мерах детально регулируется законодательством Украины, включая Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации", Закон "Об обороне Украины" и Указ Президента "Об общей мобилизации".

ТЦК и СП могут повторно вручить повестку, в частности:

  • если мужчина раньше добровольно приходил в ТЦК, состоит на учете, но не был мобилизован;
  • если военнообязанный проходил ВВК больше года назад;
  • для проверки учетных данных;
  • для проверки данных о забронированном работнике;
  • для проверки обстоятельств отсрочки;
  • для мобилизации.

Напомним, 31 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил военнообязанным, которые купили фальшивые справки ВВК о непригодности к прохождению службы и уехали из страны, экстрадицией.

Позже в Верховной Раде признали, что массовой экстрадиции уклонистов в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае открытия уголовных производств.