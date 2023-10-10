"Нужно создать Палестинское государство": Путин обвинил США в войне в Израиле (видео)

Российский президент утверждает, что война в Израиле якобы стала результатом "провала политики США на Ближнем Востоке".

Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые прокомментировал войну в Израиле, обвинив в обострении конфликта Соединенные Штаты Америки. Об этом он сказал время встречи с премьер-министром Республики Ирак Мухаммедом Судани 10 октября.

"К сожалению мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала политики Соединенных Штатов", — заявил Путин.

По мнению российского президента, Вашингтон пытался монополизировать урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, однако не искал "компромиссов, приемлемых для обеих сторон".

Владимир Путин заявил, что США якобы оказывали давление на обе стороны, однако не учитывали при этом "коренных интересов палестинского народа".

"Я имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного Палестинского государства", — объяснил президент РФ.

Напомним, 7 октября Москва обвинила Запад в блокировании работы ближневосточного "квартета" международных посредников по палестино-израильскому конфликту. Министерство иностранных дел РФ выразило самую серьезную озабоченность "резким обострением ситуации" в Израиле.

Мы также сообщали, что 9 октября глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал Палестину в войне против Израиля и заявил, что готов отправить туда свои войска. Политик заявил, что в Израиле в свое время его мирную делегацию всячески притесняли и провоцировали, поэтому сейчас он на стороне Палестины.