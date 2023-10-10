Бросили гранату в убежище: СМИ показали место преступления боевиков ХАМАС в Израиле (фото)

Журналисты Bild посетили место неподалеку от Сектора Газа, где ХАМАС убили 14 человек. Люди прятались в бетонном бункере, который должен был защитить их от удара ракет террористов.

В течение трех суток нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибло около тысячи человек, почти три тысячи ранены, от 50 до 150 человек стали заложниками. Армия обороны Израиля ликвидировала полторы тысячи нападавших, которых обнаружила на территории страны, при этом восстановив контроль на границе с Сектором Газа. Журналисты Bild посетили местность, где боевики убивали людей. Репортаж с места событий опубликовали на портале немецкого издания.

В статье речь идет о местности неподалеку от кибуцы Реим (Re'im), где проходил музыкальный фестиваль Supernova, на который напали террористы ХАМАС. Один из медработников показал журналистам следы преступлений боевиков — окровавленную остановку автобуса, расположенную возле автотрассы.

Где проходил музыкальный фестиваль, на который напали террористы ХАМАС Фото: Google maps

Остановка неподалеку от Реим имеет вид небольшого бетонного бункера: в случае ракетного удара со стороны Сектора Газа туда могли спрятаться гражданские люди. Убежище снаружи украсили яркой птицей, которая как будто сидит на ветке дерева.

Остановка в Израиле, где ХАМАС убил 14 человек Фото: Bild

Как выяснили журналисты, здесь спрятались израильтяне утром 7 октября, пытаясь не попасться на глаза террористам. Однако террористы обнаружили тайник и бросили внутрь ручную гранату. Один человек выпрыгнул и пытался убежать. Он успел перебежать дорогу, но после этого его застрелили.

Детали бойни, которую устроили террористы ХАМАС, опубликовали в соцсети X (ранее — Twitter). Последствия подрыва ручной гранаты внутри бетонного бункера, сделанные Bild, Фокус не публикует. Согласно сообщению медиков, там обнаружили 14 тел.

Война в Израиле: детали

Отметим, аналитики сообщали, что к подготовке атаки ХАМАС на Израиль причастен режим в Иране. Впрочем, власти Ирана это официально отрицают.

Зато СМИ Ирана не скрывают положительного отношения к убийствам в Израиле. В частности, в одном из местных изданий опубликовали "поздравительную" открытку по этому поводу.

Тем временем один из политических лидеров ХАМАС рассказал, какой будет судьба заложников, захваченных террористами во время рейда в Израиль. По его словам, их не будут отпускать "до конца войны".

Заложники были захвачены в течение первых часов вторжения 7 октября. Утром боевики атаковали базы ЦАХАЛ, небольшие города Израиля и музыкальный фестиваль, где отдыхали люди. По предварительным данным, на фестивале погибло более 250 человек.

По состоянию на 10 октября Армия обороны Израиля заверила, что взяла под контроль периметр в Секторе Газа и планирует наносить удары по базам террористов.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за атакой ХАМАС на Израиль стоит Россия. Аргументировал это тем, что российские власти открыто поддерживают праворадикальных исламистов и принимают их в Кремле. Между тем бойцам ЦАХАЛ, чтобы добраться до штабов террористов в Секторе Газа, приходится использовать противобункерные авиабомбы, которые пробивают 30 м грунта и 6 м бетона.