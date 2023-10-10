Жива: стало известно, где находится немка с тату и дредами, над которой издевались боевики ХАМАС

Девушка якобы находится в больнице в Секторе Газа и ей нужна эвакуация, заявила журналистам ее мать.

Шани Лук, которую захватили в плен на музыкальном фестивале в Израиле и над которой издевались боевики ХАМАС, жива. Об этом сообщила немецкому изданию Вild мать девушки.

Семья девушки получила известие о ее госпитализации в Секторе Газа. Мать Шани сказала: "Теперь у нас есть доказательства того, что Шани жива, но имеет серьезную травму головы и находится в критическом состоянии. Каждая минута имеет значение".

Женщина добавляет, что у ее дочери сломаны руки и ноги и ей нужна эвакуация.

Ранее кредитной картой девушки пытались рассчитаться в магазине в Секторе Газы. О чем мама Шани получила сообщение из банка.

Во время атаки ХАМАС Шани позвонила семье на мобильный с места фестиваля. Ее мать Рикарда Лук спросила: "У вас есть укрытие поблизости?" Раздались выстрелы. Ее дочь была обескуражена и пообещала найти бомбоубежище. После этого связь прервалась.

Как потом было установлено, Шани Лук выбежала на стоянку со своим возлюбленным, с которым была на фестивале, и еще четырьмя друзьями; они хотели убежать на двух автомобилях. Молодые люди потеряли друг друга из виду. Их друзья спрятались в кустах, а Шани и ее парень исчезли.

Видео с Шани Лук

Кадры видео, где боевики ХАМАС в кузове пикапа везут девушку в бессознательном состоянии со сломанными конечностями и в крови облетели мир.

Страшные кадры увидела жительница Германии, которая по дредам и татуировкам узнала свою дочь, которая является художницей и на момент нападения ХАМАС находилась на музыкальном фестивале на юге Израиля. Музыкальный фестиваль стал одной из первых целей террористической группировки. По сообщениям в сети, десятки людей погибли на месте, а многих взяли в плен.

Напомним, что в Сектор Газы доставили десятки захваченных в плен израильтян, часть которых могут быть уже мертвыми. Некоторые солдаты армии ЦАХАЛ были убиты в боях.

Ранее сообщалось, что в Израиле супруги спрятали детей и вступили в бой с террористами ХАМАСа. Муж и жена оба служили в ЦАХАЛе, дома у них было оружие. Пара решила отстреливаться от боевиков.