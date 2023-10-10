Мобилизация в Украине: где и при каких условиях могут вручить "боевую" повестку

По словам юриста Марины Бекало, повестку военнообязанному могут вручить исключительно представители военкомата.

В Украине действует всеобщая мобилизация, и объявлено военное положение, что означает, что военнообязанным гражданам могут быть вручены "боевые повестки". Об этом сообщила адвокат Марина Бекало в комментарии изданию Іnformator.

По ее словам, "боевую" повестку могут предоставить только при условии признания пригодным к военной службе.

По словам юриста, повестку военнообязанному могут вручить исключительно представители Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Но только после прохождения им военно-врачебной комиссии и при условии, если он признан годным к службе.

Всего существует четыре вида повесток :

для уточнения данных;

на прохождение военно-врачебной комиссии;

для призыва на срочную военную службу;

мобилизационное предписание.

Напомним, 31 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пригрозил военнообязанным, которые купили фальшивые справки ВВК о непригодности к прохождению службы и уехали из страны, экстрадицией.

Позже в Верховной Раде признали, что массовой экстрадиции уклонистов в Украину не будет, однако возвращение отдельных нарушителей возможно в случае открытия уголовных производств.