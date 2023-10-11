РФ обвинила США в подготовке испытаний ядерного оружия и пригрозила зеркальным ответом, — СМИ

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, США проводят подготовительные работы к ядерным испытаниям на полигоне в Неваде. В Госдепе все отрицают.

Россия обвинила Соединенные Штаты Америки в подготовке испытаний ядерного оружия. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет Reuters.

По словам Рябкова, Россия якобы обнаружила признаки того, что США проводят подготовительные работы к ядерным испытаниям на полигоне в Неваде. Поэтому РФ будет вынуждена отреагировать "зеркально".

"Тогда возникнет совсем другая ситуация, но ответственность за это лежит на Вашингтоне", — подчеркнул Рябков.

Журналисты отметили, что сейчас Госдума РФ изучает законопроект, который позволит отменить ратификацию Москвой договора о запрете ядерных испытаний.

Издание пишет, что неназванный представитель Госдепа США отверг заявления Рябкова. По его словам, это лишь очередная попытка Кремля увеличить ядерные риски, а также усилить напряженность в контексте вторжения войск РФ в Украину.

Источник сообщил, что США Штаты не планируют отказываться от моратория на ядерные испытания, принятого еще в 1992-м году в соответствии с Договором о всеобъемлющем запрете испытаний. Отмечается, что в Вашингтоне документ подписали, но не ратифицировали.

Журналисты отметили, что в Штатах действительно готовятся испытания на полигоне в Неваде, однако речь идет об экспериментах с использованием расщепляемых материалов в количестве, слишком малом, чтобы вызвать ядерный взрыв.

Издание пишет, что если США и Россия начнут ядерные испытания, то их примеру могут также последовать другие страны. К примеру, Китай.

Напомним, что 5 октября глава Кремля Владимир Путин заявил, что ответ РФ на ядерную атаку будет смертельным. По его словам, было проведено последнее испытание крылатой ракеты с двигательной ядерной установкой глобальной дальности "Буревестник", почти закончена работа над сверхтяжелой ракеты "Сармат".