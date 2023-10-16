Как немцы перестали волноваться и полюбили ядерную бомбу (а потом снова заволновались)

Отношение немцев к ядерному оружию было постоянно негативным. Полномасштабная война в Украине, а также угрозы РФ ядерными ракетами поменяли отношение к нему. Вопрос заключается в том, насколько долгий это тренд.

С 2022 года Москва сделала ядерные угрозы частью своей агрессивной войны против Украины. Но вместо того, чтобы запугать Европу, она лишь добилась возобновления открытости к ядерному оружию среди немецких избирателей. Если в 2016 году 85% немцев хотели, чтобы развернутое США ядерное оружие вывели из их страны, то в 2022 году более половины желают, чтобы оно осталось. Это изменение общественного мнения сопровождалось такими смелыми политическими шагами, как закупка истребителей F-35 с двойным боезапасом, что обеспечило Германии техническую возможность участвовать в совместном использовании ядерного оружия на десятилетия вперед.

Фокус перевел статью Михала Ондерко и Ливиу Хоровицы о ядерном вооружении Германии.

Однако проблема в том, что эти изменения, скорее всего, будут недолгими. Если лидеры в Вашингтоне или Берлине ожидают, что немецкая общественность примет идею ядерного сдерживания в долгосрочной перспективе, то их ждет разочарование. Сдвиг в общественном мнении, скорее всего, отражает сиюминутную реакцию, а не новое мировоззрение. Дебаты по вопросам обороны уже отошли от темы ядерного сдерживания, и в конечном итоге немецкие политики и лидеры общественного мнения вернутся к своей давней приверженности "насущным" темам. Это означает, что немецкая общественность, скорее всего, вернется к прежним взглядам на разоружение, что ограничит возможность правительства Германии играть более активную роль в ядерном сдерживании в Европе.

Немцы ненавидят ядерное оружие

Многочисленные опросы, проводившиеся в течение последних двух десятилетий, неизменно показывали, что граждане Германии не приемлют ядерное сдерживание и выступают за ядерное разоружение. Эти взгляды охватывают целый ряд вопросов, связанных с ядерной политикой. Значительная часть населения Германии выступала против совместного использования ядерного оружия – размещения американского атомного оружия на территории Германии и участия Германии в планировании применения ядерного оружия НАТО. По результатам опросов, проведенных в 2015-2021 годах, от 57 до 85% респондентов хотели бы вывести это оружие и/или отказаться от расширенного ядерного сдерживания США.

Баннер против ядерного оружия в германии

На самом деле применение ядерного оружия в любых чрезвычайных ситуациях сталкивается с аналогичным сопротивлением общественности. В 2007 году трое из четырех граждан Германии заявили, что применение НАТО ядерного оружия не будет оправдано ни при каких обстоятельствах, а 60% опрошенных чувствовали себя в большей безопасности, зная, что Германия не обладает ядерным оружием. В 2020 году восемь из десяти немцев не хотели бы, чтобы НАТО применяла ядерное оружие даже в качестве демонстрации своих возможностей после того, как Россия гипотетически сделает то же самое.

Более того, большинство граждан поддерживают отказ от ядерного оружия как абстрактную концепцию. В 2006 году семь из десяти немцев хотели, чтобы Европа была "свободна от ядерного оружия". В 2016 году 93% хотели бы, чтобы ядерное оружие было запрещено международным правом. Неудивительно, что значительное большинство выступало за правовые инструменты, способствующие ядерному разоружению: В 2007 году 76% "решительно поддержали" ликвидацию ядерного оружия через "соглашение, имеющее обязательную силу". В 2018 году восемь из десяти немцев высказались за присоединение своей страны к недавно согласованному Договору о запрещении ядерного оружия, против которого решительно выступает большинство партнеров по НАТО.

Корень причин

Негативное отношение немцев к ядерному сдерживанию, скорее всего, отражает более широкое неприятие применения силы. Ученые давно утверждают, что под защитой США немцы могли сосредоточиться на международной торговле, опираться на юридические обязательства и рассматривать себя как гражданскую державу, которой не нужны военные средства для достижения своих целей. Немцы мирились с размещением американского ядерного оружия на территории Германии и нахождением Германии под американским "зонтиком" ядерной безопасности из-за обязательств перед НАТО, а не потому, что считали эти договоренности гарантией безопасности. Как утверждали в прошлом году немецкие политологи Александр Зорг и Юлиан Вухерпфенниг, размещение ядерного оружия в Германии могло привести к тому, что немцы перестали придавать значение национальной безопасности.

Действительно, результаты опросов подтверждают это объяснение, основанное на нормах. В 2019 году только пятая часть населения соглашалась с тем, что в рамках существующей международной системы война может быть необходима даже в экстремальных ситуациях. В 2019 году почти 60% считали, что Германия должна быть "нейтральной на международной арене". Более двух третей опрошенных полагают, что их страна не должна занимать чью-либо сторону в конфликте между США и Россией или Китаем, а в опросе 2020 года с этим утверждением согласились 82%. Даже после вторжения России в 2022 году почти 68% высказались против того, чтобы Германия играла роль военного лидера в Европе.

Даже после вторжения России в 2022 году почти 68% высказались против того, чтобы Германия играла роль военного лидера в Европе Фото: Flickr

Другое объяснение заключается в том, что негативное отношение немцев к ядерному оружию отражает более широкое неприятие всего ядерного. Более широкие исследования, посвященные табу на ядерное оружие, а также твердые взгляды многих немцев на политику в области ядерной энергетики позволяют предположить, что это может быть одним из факторов.

Несмотря на приведенные выше данные, важно также признать, что неприятие ядерного оружия никогда не было настолько сильным и глубоким среди немецкого населения, как многие утверждают. Например, в 2019 году на вопрос о том, следует ли Германии "отказаться от ядерной защиты", только один из трех граждан ответил "да". Это свидетельствует, что неприятие населения не равнозначно готовности нести издержки, связанные с ослаблением безопасности. В то же время более половины населения считают, что американские базы в Германии важны. Кроме того, 72% по-прежнему хотят видеть Германию в НАТО – несмотря на то, что безопасность альянса будет по-прежнему основываться на ядерном сдерживании, – а 56% хотят, чтобы Европейский союз взял на себя больше обязанностей по обеспечению безопасности, чем НАТО.

В совокупности эти результаты позволяют предположить, что резкое неприятие немецкими избирателями ядерного оружия, возможно, связано с отсутствием в обществе дискуссии о компромиссах, которые влечет за собой такая позиция. До 2022 года мало кто среди политиков и чиновников был готов публично обсуждать преимущества ядерного оружия для безопасности Германии, и поэтому в публичной дискуссии доминировали критики ядерного сдерживания.

Изменение отношения

Сильный шок, вызванный полномасштабным вторжением России в Украину в феврале 2022 года, и широкое использование Москвой ядерной риторики изменили отношение Германии к политике в области ядерного оружия. Разрыв между общественным мнением и официальной политикой правительства сократился. Исследователи уже неоднократно спрашивали одних и тех же людей об их взглядах на ядерную политику, подтверждая, что сдвиги реальны. Однако эти же исследования показывают, что по мере продолжения конфликта в Украине отношение к ядерной политике начинает возвращаться к антиядерной норме.

Сразу после вторжения России все больше граждан Германии стали воспринимать ядерное оружие как средство сдерживания. В 2020 году чуть менее 40% считали, что американское оружие, размещенное в Германии, способствует сдерживанию. В 2022 году этот показатель вырос до примерно 60%.

Вторжение России и ее ядерная риторика не заставили избирателей задуматься о том, что Германия должна иметь собственное ядерное оружие

В то же время в 2022 году значительно снизилась поддержка вывода ядерного оружия из Германии, хотя через год она несколько возросла. По данным одного из опросов, проведенных в 2022 году, более половины населения хотели бы, чтобы американское оружие осталось в стране, что значительно больше, чем 10 % в 2016 году. Более того, 12% хотели бы модернизировать эти вооружения и увеличить их количество, в том числе около 10% избирателей из числа "зеленых" и социал-демократов. По результатам другого опроса, только 30% по-прежнему убеждены, что ядерное оружие США должно быть выведено из Германии.

При этом вторжение России и ее ядерная риторика не заставили избирателей задуматься о том, что Германия должна иметь собственное ядерное оружие. Напротив, летом 2022 года более 70% избирателей считали, что Германия не должна приобретать ядерное оружие. К октябрю 2022 года эта цифра возросла до 90%.

Движущие силы изменений

Очевидно, что к таким изменениям привела война России против Украины. К осени 2022 года две трети населения Германии согласны с тем, что вторжение России стало поворотным пунктом в мировой политике. Трое из четырех граждан рассматривали Россию как "военную угрозу" для Германии. Около 70% хотя бы "немного" обеспокоены тем, что Россия может применить ядерное оружие. 80 процентов считают, что война может распространиться на территорию НАТО. Неудивительно, что восемь из десяти немцев теперь рассматривают США в качестве партнера по защите европейской безопасности, а 60% хотят, чтобы Берлин постоянно вкладывал больше денег в оборону.

Как это произошло? Агрессия России вызвала в Германии дискуссию о роли насилия в международных делах, о необходимости надежных вооруженных сил и оборонительных союзов. Однако российская агрессия во многом лишь усилила существующие тенденции: уже более десяти лет во всем мире растет доля населения, готового воевать за свою страну. Таким образом, растущая поддержка ядерного оружия в Германии также может быть выражением этой тенденции. Кроме того, целенаправленное использование Москвой ядерных нарративов для отвода внешней помощи Украине и санкций против России вызвало тревогу в обществе и подтолкнуло к дискуссии о функциях ядерного оружия и роли расширенного сдерживания.

Эти события позволили различным лидерам общественного мнения занять доминирующее положение в медиапространстве. Дискуссии о политике безопасности стали мейнстримом. Эксперты, которые долгое время делали акцент на потребностях в безопасности, сдерживании и альянсах, пользуются поддержкой – в отличие от тех, кто делал упор на налаживание связей с Россией, на переговоры или контроль над вооружениями. В политике по ядерным вопросам доминировали сторонники ядерного разоружения. Однако с началом войны более заметную роль стали играть ядерные прагматики. Даже среди правительственных чиновников ядерная политика стала менее табуированной темой.

Наконец, не последнюю роль в изменении взглядов населения сыграли изменения в государственной политике. Например, вскоре после полномасштабного вторжения России правительство Германии приняло новую концепцию безопасности, выделило значительные средства на долгосрочное оборонное планирование и разрешило продолжающуюся дискуссию о совместном использовании ядерного оружия, приобретя новую платформу доставки – разработанный в США боевой самолет F-35. Кроме того, Берлин постепенно усиливает поддержку Киева и сворачивает свои связи с Москвой.

Изменения, скорее всего, будут недолгими

Вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину некоторые наблюдатели утверждали, что эта война стала переломным моментом, способным коренным образом изменить государственную политику и общественные настроения Германии – настоящий "ветер перемен". Однако спустя год ученые не нашли свидетельств существенного и длительного изменения настроений в обществе. Опросы зафиксировали значительные сдвиги в политических установках, непосредственно связанных с вторжением России, но показали, что более общие взгляды на внешнюю политику и политику безопасности остались неизменными. Эти результаты свидетельствуют об отсутствии новых умонастроений в немецком обществе и, следовательно, о склонности к возврату к ранее существовавшим установкам.

Есть ряд оснований полагать, что это будет справедливо и в отношении ядерной политики. Влияние войны на общественное мнение в Германии, скорее всего, уже ощутимо и не будет существенно расти. Некоторые утверждают, что война нарушила европейский порядок безопасности. Если они правы, то предстоящие корректировки европейской и трансатлантической оборонной архитектуры действительно могут оказать серьезное влияние на взгляды немцев на ядерную политику. Однако более правдоподобной представляется трактовка, согласно которой война лишь подчеркнула и укрепила позиции Вашингтона как гаранта безопасности Европы. При таком подходе, если не произойдет серьезной российской (ядерной) эскалации, нет оснований ожидать, что в дальнейшем отношение к войне изменится более радикально.

Использование Москвой ядерных нарративов для отвода внешней помощи Украине и санкций против России вызвало тревогу в обществе и подтолкнуло к дискуссии о функциях ядерного оружия и роли расширенного сдерживания

Хотя некоторые из новых лидеров общественного мнения в Германии потенциально могут сохранить более заметную роль в публичной сфере, традиционные голоса, скорее всего, вернутся на передний план по мере того, как военные действия в Украине будут привлекать меньше внимания общественности. Например, некоторые из политиков, занимавших более проядерную позицию, скорее всего, переключат свое внимание на более важные для избирателей вопросы. Внутри немецких политических партий в ходе внутренних дебатов продолжают звучать многочисленные голоса сторонников разоружения. Учитывая постоянную популярность контроля над вооружениями, нарративы, посвященные переговорам и ядерному разоружению, скорее всего, вернутся в центр внимания.

Кроме того, в центре внимания немецкого "ветра перемен" по-прежнему находятся вопросы, связанные с ядерным оружием. Например, нынешнее правительство уделяет особое внимание реформированию системы военных закупок, лучшему оснащению вооруженных сил и созданию интегрированной европейской системы противовоздушной и противоракетной обороны. И наоборот, компромиссное решение нынешней коалиции присутствовать на заседаниях Договора о запрещении ядерного оружия в качестве наблюдателя будет и дальше давать пространство для высказывания тем, кто выступает против ядерного оружия, что может вернуть общественное мнение к довоенной "нормальности".

Многие важнейшие решения, такие как приобретение истребителей F-35, уже приняты, что задает стране определенный политический курс, по крайней мере, на ближайшее десятилетие Фото: U. S. Air Force

Все это означает, что краткосрочный сдвиг в отношении Германии к ядерному оружию вряд ли приведет к каким-либо долгосрочным изменениям в политике. Многие важнейшие решения, такие как приобретение истребителей F-35, уже приняты, что задает стране определенный политический курс, по крайней мере, на ближайшее десятилетие. Однако в долгосрочной перспективе общественное мнение, скорее всего, будет сдерживать выработку политики, тем более что ядерная позиция НАТО, скорее всего, останется далекой от позиции общества. Открытое признание важности ядерного сдерживания, содержащееся в недавно опубликованной Стратегии национальной безопасности, скорее всего, будет исключением, а не долгосрочной характеристикой стратегических документов и политических позиций Германии.

Тем не менее, колебания в общественном мнении, наблюдавшиеся в течение последних двух лет, показали, что немецкая общественность не столь решительно настроена против ядерного оружия, как многие полагали. Общественное мнение может меняться под влиянием изменений в геополитической обстановке, а также под влиянием изменений в медиасреде самой Германии. Это означает, что немецкие лидеры могут не ограничивать свободу действий общественности, а играть более активную роль в формировании дискуссии. Первый шаг – отказаться от своего давнего стремления замять обсуждение ядерных вооружений в рамках НАТО.

В условиях, когда Вашингтон все больше внимания уделяет Китаю, а после предстоящих выборов наверняка еще больше сосредоточится на внутренних проблемах, от Германии, скорее всего, будут требовать большего – как в Европе, так и в альянсе. Если немецкие официальные лица хотят иметь достаточное политическое пространство для ответа на подобные вызовы, им следует действовать на опережение и активно доносить до немецкой общественности, почему ядерное сдерживание важно для Федеративной Республики.

Об авторах

Ливиу Хоровиц – научный сотрудник отдела международной безопасности Института международных отношений и безопасности (SWP) в Берлине и партнер Брюссельской школы управления.

Михал Ондерко – профессор международных отношений Университета Эразма Роттердамского и сотрудник Центра исследования проблем мира Карлова университета в Праге (Чехия). Ранее он был младшим научным сотрудником Центра международной безопасности и сотрудничества Стэнфордского университета. В настоящее время он занимается исследованием ядерной политики в Европе при финансовой поддержке Фонда Стэнтона.