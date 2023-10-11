Израиль опубликовал список погибших граждан из других стран: есть и украинцы (фото, видео)

По подсчетам Израиля, число погибших во время атак ХАМАС превысило 1200 человек. Представители Сектора Газа, в свою очередь, говорят о 1055 погибших палестинцах во время атак израильской армии. Электроэнергии в Газе осталось на шесть часов, больницы переполнены.

Во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибли граждане более двадцати стран мира. Ко всему прочему, международные организации сообщают о гибели журналистов, некоторые ранены или пропали без вести. Общая численность погибших превысила 1200 человек, передает "Голос Америки".

Израиль ответил на похищения и убийства объявлением войны Сектору Газа с населением 2,3 млн человек и обещанием взять город Газу в осаду.

Среди погибших фотожурналист Мохаммад Аль-Салхи, по данным новостных агентств, его застрелили в то время, когда он делал репортаж на границе в палестинском лагере беженцев Бурейдж.

Комитет защиты журналистов также сообщил о гибели нескольких других палестинских сотрудников медиа, освещавших события в Газе.

Журналисты CNN во время атаки

Министерство иностранных дел Израиля опубликовало список стран, граждане которых, как и израильтяне, погибли, были захвачены или пропали без вести во время нападения 7 октября.

Известно о гибели двух украинцев и граждан: Франции, Великобритании, Германии, США, РФ и других стран.

В плену ХАМАС в общей сложности находится 200 человек

Представители Армии обороны Израиля — о зверствах боевиков.

Электроэнергия в Газе закончится через 6 часов

По данным информагентств, топлива для электростанции, которая работает в Газе, хватит только на шесть часов. После этого территория погрузится в "полную тьму" из-за того, что Израиль перекрыл электроснабжение, заявил Тафер Мильхем, глава Министерства энергетики и природных ресурсов территории.

Больницы Газы переполнены

Он предупредил о катастрофических последствиях, в особенности для больниц, которые уже переполнены. О том, есть ли запасы электроэнергии для больниц, не сообщается.

Начиная с субботы, по меньшей мере 1055 палестинцев в Газе были убиты и 5184 ранены, а 60% раненых — это женщины и дети, согласно информации, обнародованной палестинским Минздравом.

Напомним, что министр обороны Израиля пообещал превратить Газу в "палаточный городок": готовится масштабная наземная операция.

Также сообщалось, что террористы ХАМАС убили в Израиле активистов, поддерживающих Палестину.