Провели самую известную спасательную операцию в истории: Израиль готовится освобождать заложников ХАМАС

Операция "Энтеббе" 1976 года, которая проводилась в Уганде, может быть не столь сложной для подразделения Сайерет Маткаль по сравнению с предстоящей миссией в Газе, считают военные эксперты.

Специальное израильское подразделение по спасению заложников, которое создавалось по модели британской Особой воздушной службы (SAS) и известное спасением пассажиров в аэропорту Уганды в 1976 году, готовится вызволять людей из плена боевиков ХАМАС. Об этом пишет The Daily Mail.

Спецподразделению, возможно, предстоит повторить свой подвиг 1976 года, когда понадобилось спасать 100 соотечественников, находившихся на борту захваченного палестинскими боевиками самолета.

В минувшие выходные террористы из ХАМАС перевезли в Сектор Газа около 150 израильтян.

Палестинцы пообещали казнить по одному заложнику всякий раз, когда израильские военные без предупреждения будут бомбить гражданские объекты. Но пока неизвестно, выполнили ли они это обещание.

Сайерет Маткаль — разведывательное подразделение Генерального штаба, специализируется по части спасения заложников и разведывательных операций. Среди его ветеранов — несколько израильских премьеров. Но, несмотря на репутацию, миссия по спасению людей из Сектора Газа может оказаться самой сложной.

На палестинской территории приготовлено множество ловушек для Армии обороны Израиля. К тому же, город Газа обороняют боевики ХАМАС и он очень густонаселенный, примерно как Лондон или Тель-Авив.

На прибрежной линии площадью 223 кв. км проживает около двух миллионов человек, эта территория граничит с одной стороны с Египтом, с другой — со Средиземным морем. То есть если израильские силы зайдут в этот анклав, боевики ХАМАС смогут смешаться с толпой. Найти там заложников также будет сложно.

Сайерет Маткаль будет действовать совместно с ЯМАМом, а США будут оказывать разведывательную поддержку подразделениям Израиля и приведут в боеготовность "морских котиков".

"Израиль идеально отточил контртеррористических операции… эти подразделения собирают разведданные и тесно работают с Моссадом и Шин-Бетом, однако подобные миссии крайне опасны", — отметил Аарон Коэн, эксперт по израильским спецоперациям.

Напомним, что министр обороны Израиля пообещал превратить Газу в "палаточный городок" и готовит масштабную наземную операцию.

Также сообщалось, что Израиль опубликовал список погибших и захваченных граждан других стран, среди них и украинцы.