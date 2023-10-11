"Все равно это наше": Путин обвинил Украину в использовании российского газа (видео)

Украина до сих пор пользуется российским газом, который "растекается" в ее газопроводах, уверен президент РФ. На западной границе к нему якобы подмешивается украинский газ, и эта смесь поступает европейцам.

Президент РФ Владимир Путин уверен, что украинцы используют российский газ, который "растекается" по газопроводу. По его мнению, только таким образом европейские потребители могут получить газ на западной границе Украины. Фрагмент заявления главы Кремля опубликовали российские медиа.

Путин принял участие в публичном собрании "Российская энергетическая неделя 2023", свидетельствует трансляция мероприятия. Сидя на сцене перед несколькими сотнями россиян, глава Кремля высказал несколько своих мыслей относительно газа и политики.

По мнению президента РФ, российским газом до сих пор пользуются в Украине. В частности, топливо попадает в газопровод на российско-украинской границе и "растекается" по нему: "Киев точно пользуется российским газом", — уверен глава России.

Когда газ доходит до западной границы, к нему добавляют газ украинской добычи и тогда по "бумажкам" все сходится.

"На западной границе есть хранилища и оттуда газ подается дальше. Но все равно это наш газ. И Украина им частично пользуется. Без наших объемов там ничего невозможно придумать", — заявил Путин.

Война РФ — заявления Путина

В своем выступлении перед работниками энергетического сектора президент РФ также в очередной раз высказался о войне в Украине. Среди прочего, повторил тезисы о том, что войну начали украинцы в 2014 году, "восемь лет убивая женщин и детей", и Россия не нашла "цивилизованных способов урегулирования".

Также политик заверил, что Россия не пострадает от отказа ЕС от российского газа. В целом подытожил, что "бог с ним", с тем газом.

Стоит отметить, что по территории Украины действительно продолжает идти российский газ в объемах 35-37 млн куб. м/сутки или 13 млрд куб. м/год. Основные получатели — Италия, Словакия, Австрия. Экс-руководитель компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон уверен, что транзит прекратится после 2024 года из-за действий правительств этих стран или из-за новых санкций ЕС.

Между тем украинцев ожидают определенные изменения по поставкам газа в дома украинцев. Речь идет о том, что Нацкомиссия по регулированию приняла решение изменить принцип начисления за доставку — новация начала действовать 1 октября.

Напоминаем, в НАК "Нафтогаз "Украина" оценили наполнение газохранилищ накануне отопительного сезона. Указывается, что накачали 13 из необходимых 14 млрд куб. м газа. Также представители компании объяснили, почему до сих пор сохранился транзит: чтобы жители Европейского Союза "не замерзли".