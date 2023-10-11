"Передавай привет Москве": в Крыму могли повредить корабль ЧМФ РФ "Павел Державин" (фото)

По данным советника главы МВД Антона Геращенко, точной информации о том, что произошло со сторожевым кораблем пока нет. Это мог быть как ракетный удар, так и атака дронов.

Рядом с портом во временно оккупированном Севастополе на Крымском полуострове мог быть поврежден еще один российский корабль. Об этом сообщает советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале 11 октября.

По информации от его источников, Черноморский флот РФ вновь с потерями. По предварительным данным сторожевой корабль ВМФ РФ "Павел Державин" поврежден.

"По пока неизвестной причине, подорвался большой сторожевой корабль "Павел Державин". Пока не понятно, что произошло. То ли удар ракетой, то ли удар воздушным или морским дроном, то ли просто кто-то неудачно покурил", — говорится в сообщении.

Российская сторона никак не комментировала ЧП на момент публикации материала. В Украине также нет официальных комментариев по этому поводу.

В Черном море мог быть поврежден еще один российский корабль Фото: Скриншот

Патрульный корабль "Павел Державин": что известно

Российский корабль начали строить еще в феврале 2016 года на Зеленодольском ССЗ им. А.М.Горького (заводской №163). Далее его перевели на ССЗ "Залив" в Керчи, где и закончили окончательно проект.

На воду судно спустили спустя 3 года после начала строительства — 21 февраля 2019 года. Уже в конце ноября 2020 года в Новороссийске "Павел Державин" официально стал частью Черноморского флота РФ.

С началом полномасштабной войны РФ против Украины корабль значительно усилили дополнительным вооружением, а именно зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ". Это должно было уберечь его от атак с воздуха.

Всего у Российской Федерации в составе флота четыре подобных корвета, включая вероятно поврежденный 11 октября: "Сергей Котов", "Василий Быков" и "Дмитрий Рогачев".

"Передавай привет "Москве", "Державин", — подытожил публикацию Антон Геращенко.

Напомним, 5 октября сообщалось, что Кремль нашел, куда спрятать остатки Черноморского флота РФ. Российские корабли будут базироваться на ранее оккупированных землях Грузии. В Москве объяснили такое решение "повышением обороноспособности".