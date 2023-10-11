По словам российского президента, конфликт на Ближнем Востоке в сердце каждого человека, кто исповедует ислам. Теперь в Кремле выступают за создание независимой Палестины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что конфликт Палестины и Израиля находится в сердце каждого, кто исповедует ислам. Об этом он заявил во время пресс-конференции на "Российской энергетической неделе", передает российское издание "РИА Новости" 11 октября.

По его словам, палестинская проблема воспринимается гражданами как проявление несправедливости, которая якобы возведена в невероятную степень.

"Мы вчера с коллегой (премьер-министром Ирака — ред.) обсуждали этот вопрос. Его невозможно не обсуждать. Ирак — страна Ближнего Востока. Палестинская проблема в сердце каждого человека в этом регионе. Да я думаю, что в сердце каждого, кто исповедает ислам, это очевидные вещи", — заявил Владимир Путин.

Отдельно он отметил, что когда принималось решение о создании государства Израиль, одновременно стоял вопрос и о создании второго независимого суверенного государства — Палестины, но этого так и не произошло.

Не создали еще одну страну якобы в силу разных обстоятельств, как отметил российский президент, однако вдаваться в подробности он не стал. Кроме того, именно "поселенческая политика" Израиля, он считает, стала одной из причиной эскалации.

"Часть земель, которые палестинцы считали всегда исконно палестинскими, она занята Израилем — в разное время и разными способами, но в основном, конечно, с помощью военной силы", — считает Владимир Путин.

В связи с этим Россия выступила за выполнение решений Совета Безопасности ООН, чтобы произошло "создание независимого суверенного палестинского государства".

Напомним, 7 октября сообщалось, что советник главы ОП Михаил Подоляк обвинил РФ в атаке ХАМАС на Израиль. Существует только одно решение, которое может вернуть мир к предсказуемости и стабильности — резкое ускорение поражения России в войне против Украины.