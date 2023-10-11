США возглавят "коалицию возможностей" по подготовке украинских ВВС, — Ллойд Остин

Дания и Нидерланды возьмут на себя подготовку пилотов для истребителей F-16, переданных Украине.

Глава Пентагона Ллойд Остин анонсировал создание "коалиций возможностей" для Украины. США вместе с Данией и Нидерландами возглавят подготовку украинских военно-воздушных сил. Остин заявил об этом после 16-го заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" на брифинге в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Министр обороны США рассказал, что уже создано несколько коалиций для поддержки оборонных возможностей Украины. Развитие IT-инфраструктуры поддержат Эстония и Люксембург, а Литва возглавит коалицию по разминированию.

"Я с гордостью объявляю, что Соединенные Штаты снова возьмут на себя инициативу и помогут возглавить коалицию стран, которые работают с Украиной над развитием ее Военно-воздушных сил", – добавил Остин.

Глава Пентагона пояснил, что США планируют координировать свои действия с партнерами по коалиции, чтобы развить потенциал истребителей F-16, переданных Украине. Дания и Нидерланды возьмут на себя обучение и подготовку украинских пилотов, которые будут использовать F-16.

Также Остин сообщил, что США намерены присоединиться и к другим коалициям, которые сосредоточатся на ПВО, бронетехнике и артиллерии Украины. Эти коалиции должны быть сформированы в ближайшие недели.

Напомним, Зеленский анонсировал зимнюю битву с Россией. По мнению президента, сильная ПВО Украины не позволит российским ракетам и дронам уничтожать инфраструктуру и помешает атакам на соседние страны.

Ранее стало известно, для чего США передают Украине ракеты AIM-9М. Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что ракеты класса "воздух-воздух" Sidewinder интегрировали в новый комплекс ПВО.