Ракеты AIM-9 и снаряды для HIMARS: Ллойд Остин сообщил о пакете помощи в размере $200 млн

Министр обороны США подтвердил, что Украина будет получать военную помощь "сейчас и в долгосрочной перспективе". Признак этого — новый пакет от Пентагона, в который вошли различные виды снарядов и ракет.

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Президент Украины Владимир Зеленский 10 октября прибыл с неожиданным визитом в Бельгию. В Брюсселе 11 октября началось очередное заседание Контактной группы "Рамштайн" министров обороны стран, вошедших в антироссийскую коалицию. Во время заседания стало известно о содержании нового пакета помощи, который Украина получит от США. Об этом говорилось в трансляции события на странице Facebook президента Украины.

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Министр обороны США Ллойд Остин принимает личное участие в совещании "Рамштайн", свидетельствует видео, опубликованное в Facebook Зеленского. Во время приветственного заявления американец заявил, что США и дальше будет поддерживать Украину, чтобы остановить агрессию путинской России. Также речь шла о поддержке Израиля.

"Собрав нашу Контактную группу снова, мы напоминаем миру о наших обязательствах поддерживать Украину сейчас и в долговременной перспективе", — сказал Остин.

Остин кратко рассказал детали нового пакета помощи от США. Общий объем помощи — 200 млн долл. В список вошло следующее военное снаряжение:

авиаракеты AIM-9 Sidewinder класса "воздух — воздух" ближнего радиуса действия(стоимость единицы — от 200 тыс. до 300 тыс. долл.);

снаряды для HIMARS;

противотанковые ракеты TOW;

артиллерийские снаряды калибра 155-мм и 105-мм.

На сайте Пентагона пока не обнародован официальный и полный список того, что США пришлют в Украину в ближайшее время.

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Отметим, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский посетил с официальным визитом Румынию, где обсудил вопросы экспорта украинского зерна и тренировки пилотов на истребителях F-16.

11 октября стало известно о неожиданном визите президента в Брюссель. Политик прибыл в Бельгию сразу после визита в Румынию, намерен договориться с правительством этой страны о поставках Украине боевых самолетов. В Брюсселе политик посетил штаб-квартиру НАТО и встретился с Генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом.

Ранее США подтвердили, что у них хватит возможностей на поддержку обеих стран, которые оказались под атакой террористов — и Украины, и Израиля. В частности, СМИ сообщали о планах американского правительства выделить помощь в одном пакете. Причем Украина имеет шанс получить 50-100 млрд долл., которых может хватить на 2024 и даже на 2025 гг.

Между тем несколькими днями ранее в Конгрессе США заблокировали выделение Украине 300 млн долл. и в отставку ушел спикер Палаты представителей — республиканец, который поддерживал борьбу украинского народа.

Напоминаем, министр обороны Украины Рустем Умеров имел телефонный разговор со своим бельгийским коллегой. По его словам, они имели "продуктивную беседу" по самолетам F-16. Между тем эксперты объяснили, чем именно этот самолет поможет Украине: прежде всего, сможет перехватывать крылатые ракеты, которыми РФ бьет по украинской инфраструктуре.