Продуктивная беседа: министр обороны Умеров поговорил с коллегой из Бельгии про F-16

По словам Рустема Умерова, он также поговорил с Людивин Дедондер обучение украинских пилотов и встречу в формате Рамштайн.

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Министр обороны Рустем Умеров поговорил с министром обороны Бельгии Людивин Дедондер. Министры говорили о поставках Украине истребителей F-16. Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook 10 октября.

По его словам, также обсуждалось обучение украинских пилотов.

"Продуктивный телефонный звонок с моим коллегой Людивин Дедондер — министром обороны Бельгии. Обсудили предоставление Украине самолетов F16 и тренировки наших пилотов. Также синхронизировали наши позиции перед предстоящей встречей в формате Рамштайн и Советом Украина-НАТО", — написал Умеров.

Напомним, что западные эксперты подробно рассказали о применении F-16 в Украине. Фактически первой задачей истребителей F-16 будет перехват крылатых ракет противника, которыми ВС РФ обстреливают украинские объекты в тылу. Затем перед самолетами станет более сложная задача — нейтрализация российских ЗРК.

Обозреватели пишут, что ни украинская сторона, ни российская имеют превосходства в воздухе над полем боя, а средства ПВО и, в частности, зенитно-ракетные комплексы обеспечивают контроль над воздушным пространством в основном для обеих сторон.

Также 4 октября украинский летчик рассказал о переходе с МиГ-29 на F-16. Офицер с позывным "Мунфиш" заявил, что МиГ-29 на фоне F-16 выглядит самолетом прошлого тысячелетия, особенно в вопросе авионики.

"Первое, что бросается в глаза особенно в отношении авионики, то конечно МиГ-29 в этом смысле из прошлого тысячелетия, и это очень бросается в глаза. Наличие многофункциональных дисплеев, наличие оборудования для работы с бортовым компьютером, которая является очень требовательной частью работы пилота вообще", — заявил он.