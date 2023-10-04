Интересные ощущения: украинский летчик рассказал о переходе с МиГ-29 на F-16 (видео)

Офицер с позывным "Мунфиш" говорит, что МиГ-29 на фоне F-16 выглядит самолетом прошлого тысячелетия, особенно в вопросе авионики.

Related video

Украинский летчик с позывным "Мунфиш" говорит, что овладеть самолетом они планируют за 6-8 месяцев. Об этом он сообщил в комментарии телеканалу Эспрессо.

По словам летчика, их обучают на F-16 по специальной программе, которая учитывает, что у летчиков есть боевой опыт на МиГ-29. Поэтому военнослужащие скоро начнут тренировочные полеты на самолетах с инструкторами, а не только на тренажерах.

"Первое, что бросается в глаза особенно в отношении авионики, то конечно МиГ-29 в этом смысле из прошлого тысячелетия, и это очень бросается в глаза. Наличие многофункциональных дисплеев, наличие оборудования для работы с бортовым компьютером, которая является очень требовательной частью работы пилота вообще. Это впечатляет и в этом может быть основная сложность. А в целом самолет очень комфортный, очень интересное расположение ручки управления самолетом, интересные ощущения. Кабина довольно тесная, но очень эргономично отработана", — рассказал Мунфиш.

Важно

Противостояние США и Китая может уменьшить количество F-16 для Украины из-за Аргентины

Также летчик сообщил, что сейчас они проходят обучение на полноценных тренажерах, которые полностью повторяют кабину реального истребителя. Перед началом официальных учений, летчики проходили обучение на доступных тренажерах, которые были в странах-партнерах. Возможно, они были импровизированные, как в Воздушных силах.

"Приезжая сюда, мы все прекрасно понимаем, чем отличается работа с прицелом, работа с вооружением, как примерно вводить данные в бортовой компьютер и так далее", — сказал офицер.

Напомним, 27 сентября в Нидерландах заявили, что Украина получит F-16 в 2024 году, потому что продолжается обучение.

26 сентября в Турции назвали условия для ратификации членства Швеции в НАТО: нужны истребители F-16.