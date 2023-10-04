Цікаві відчуття: український льотчик розповів про перехід з МіГ-29 на F-16 (відео)

Офіцер на позивний "Мунфіш" каже, що МіГ-29 на тлі F-16 виглядає літаком минулого тисячоліття, особливо в питанні авіоніки.

Related video

Український льотчик на позивний "Мунфіш" каже, що опанувати літак вони планують за 6-8 місяців. Про це він повідомив в коментарі телеканалу Еспресо.

За словами льотчика, їх навчають на F-16 за спеціальною програмою, яка враховує, що у льотчиків є бойовий досвід на МіГ-29. Тому військовослужбовці скоро розпочнуть тренувальні польоти на літаках з інструкторами, а не тільки на тренажерах.

"Перше, що кидається у вічі особливо стосовно авіоніки, то звичайно МіГ-29 в цьому сенсі з минулого тисячоліття, і це дуже кидається в очі. Наявність багатофункціональних дисплеїв, наявність обладнання для роботи з бортовим компʼютером, яка є дуже вимогливою частиною роботи пілота взагалі. Це вражає й в цьому може бути основна складність. А загалом літак дуже комфортний, дуже цікаве розташування ручки керування літаком, цікаві відчуття. Кабіна доволі тісна, але дуже ергономічно відпрацьована", — розповів Мунфіш.

Важливо

Протистояння США та Китаю може зменшити кількість F-16 для України через Аргентину

Також льотчик повідомив, що наразі вони проходять навчання на повноцінних тренажерах, які повністю повторюють кабіну реального винищувача. Перед початком офіційних навчань, льотчики проходили навчання на доступних тренажерах, які були у країнах-партнерів. Можливо, вони були імпровізовані, як у Повітряних силах.

"Приїжджаючи сюди, ми всі прекрасно розуміємо, чим відрізняється робота з прицілом, робота з озброєнням, як приблизно вводити дані у бортовий комп’ютер і так далі", — сказав офіцер.

Нагадаємо, 27 вересня у Нідерландах заявили, що Україна отримає F-16 у 2024 році, бо триває навчання.

26 вересня у Туреччини назвали умови для ратифікації членства Швеції в НАТО: потрібні винищувачі F-16.