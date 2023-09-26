F-16 в обмін на ратифікацію: Туреччина назвала умови щодо вступу Швеції в НАТО

Туреччина ще у 2021 році запросила у США продаж 40 винищувачів та пакету модернізації F-16, що є в Повітряних силах, але Штати не схвалили продаж.

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Турецькій парламент ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО, якщо адміністрація президента Джо Байдена відкриє шлях до програми F-16. Про це заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган, передає The Guardian.

Туреччина та Угорщина ще не ратифікували шведську заявку до НАТО. Турецький президент після повернення з азербайджанського Нахічевані заявив, що парламент готовий виконати обіцянку й ратифікувати вступ Швеції. Натомість США мають розблокувати програму F-16 для турецької армії.

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За словами Ердогана, міністр закордонних справ Хакан Фідан та держсекретар США Ентоні Блінкен обговорювали заявку Швеції минулого тижня в Нью-Йорку.

"Якщо вони (США) виконають свої обіцянки, наш парламент також виконає свою обіцянку. Турецький парламент матиме вирішальне слово щодо членства Швеції в НАТО", – сказав Ердоган.

Туреччина ще у жовтні 2021 року запросила у США продати 40 винищувачів F-16 та пакет модернізації для ще 79 літаків, які стоять на озброєнні Повітряних сил. Держдеп неофіційно готовий схвалити таку угоду. Відомо також, що Туреччина налагодила модернізацію F-16 на власних підприємствах й навряд це відбувалось без дозволу США.

Нагадаємо, 16 вересня Ердоган заявив, що Захід їх шантажує винищувачами F-16. Тому шляхи ЄС та Анкари можуть розійтись.

18 квітня ЗМІ писали, що Туреччина все ж отримає модернізацію F-16 від США.