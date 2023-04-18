Туреччина все ж отримає модернізацію для винищувачів F-16 від США: в чому була затримка

Після виключення Анкари з програми F-35 через придбання російського озброєння, ВПС вимушені модернізувати наявні винищувачі, поки триває розробка власного TF-X.

Related video

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Туреччині технологічного обладнання для модернізації винищувачів F-16. Про це повідомляє Defence Brief.

Турецька армія потенційно може отримати бажаний пакет модернізації для винищувачів F-16, який дозволить встановити Block Upgrade II. Серед іншого, нова авіоніка, система запобігання зіткнення з землею AGCAS, а також систему розподілу інформації. При цьому Туреччина зможе обирати кожен блок модернізації окремо.

Потенційно угода коштуватиме 259 млн доларів. Помʼякшення американської позиції сталося після того, як Туреччина відмовилась від своїх претензій на вступ Фінляндії в НАТО. Нині вони ще не ратифікували вступ в НАТО Швеції.

"Цей пропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, допомагаючи покращити взаємодію Туреччини з НАТО та гарантувати безпеку польотів наявних турецьких літаків F-16", — заявили в Агентстві США з питань оборонної співпраці.

Основні роботи виконуватиме Lockheed Martin Aeronautics Company, що знаходиться в Техасі. Також у виданні зазначають, що Туреччина має труднощі з США після придбання російської зброї. Через це Штати виключили країну з програми F-35, а також поставили на паузу модернізацію винищувачів F-16. Через всі ці моменти Анкара почала розробляти власний винищувач TF-X.

Нагадаємо, 10 квітня в МЗС Туреччини заявили про тиск щодо членства Швеції в НАТО. Штати висувають "неприйнятні" умови.

Також у Туреччині встав в стрій найбільший десантний корабель флоту TCG Anadolu.