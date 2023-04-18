Турция все же получит модернизацию для истребителей F-16 от США: в чем была задержка

После исключения Анкары из программы F-35 из-за приобретения российского вооружения, ВВС вынуждены модернизировать имеющиеся истребители, пока идет разработка собственного TF-X.

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Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Турции технологического оборудования для модернизации истребителей F-16. Об этом сообщает Defence Brief.

Турецкая армия может получить желаемый пакет модернизации для истребителей F-16, который позволит установить Block Upgrade II. Среди прочего, новая авионика, система предотвращения столкновения с землей AGCAS, а также система распределения информации. При этом Турция сможет выбирать каждый блок модернизации в отдельности.

Потенциально сделка обойдется в 259 млн долларов. Смягчение американской позиции произошло после того, как Турция отказалась от своих претензий на вступление Финляндии в НАТО. Они еще не ратифицировали вступление в НАТО Швеции.

"Эта предлагаемая продажа поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая улучшить взаимодействие Турции с НАТО и гарантировать безопасность полетов существующих турецких самолетов F-16", — заявили в Агентстве США по оборонному сотрудничеству.

Основные работы будет выполнять находящаяся в Техасе Lockheed Martin Aeronautics Company. Также в издании отмечают, что Турция испытывает трудности с США после приобретения российского оружия. Поэтому Штаты исключили страну из программы F-35, а также поставили на паузу модернизацию истребителей F-16. Через все эти моменты Анкара начала разрабатывать свой истребитель TF-X.

Напомним, 10 апреля в МИД Турции заявили о давлении на членство Швеции в НАТО. Штаты выдвигают "неприемлемые" условия.

Также в Турции встал в строй самый большой десантный корабль флота TCG Anadolu.