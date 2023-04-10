С ударными БПЛА и вертолетами: в Турции ставят в строй самый большой корабль Anadolu (фото)

Десантный корабль способен нести на борту до 30 единиц авиации, включая новые беспилотники Bayraktar TB3 и Kizilelma.

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В Турции принимают на вооружение новый флагман флота десантный корабль TCG ANADOLU. Об этом сообщает информационное агентство Anadolu.

Заявляется, что новый десантный корабль позволит существенно расширить зону операционных возможностей турецкого флота, которая выйдет далеко за турецкие территориальные воды. В издании утверждают, что боевой корабль имеет лучшие характеристики, чем "одноклассники" из Австралии и Испании, по типу Juan Carlos I, Canberra, Adelaide.

Флагманский корабль будет являться носителем нового ударного БПЛА Bayraktar TB3, а также беспилотника истребительного типа Kizilelma, на который могут устанавливать как турецкий, так и украинский двигатель. На церемонии принятия корабля в строй оба беспилотника уже расположены на борту корабля.

Bayraktar TB3 на борту десантного корабля

Глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир заявил, что уже в 2023 году начнутся испытания Bayraktar TB3 на борту десантного корабля.

Исмаил Демир заявил, что уже в 2023 году начнутся испытания Bayraktar TB3 на борту десантного корабля.

Основные характеристики десантного корабля TCG Anadolu:

длина — 231 м;

ширина — 32 м;

высота — 58 м;

скорость — 38,9 км/ч;

грузоподъемность — 27 000 тонн;

количество авиации на борту — 30.

Напомним, 27 марта сообщалось, что в Турции готовят к первому полету новый ударный БПЛА Bayraktar TB3.

Фокус переводил статью аналитиков о будущем турецких беспилотных аппаратов и роли десантного корабля Anadolu.