Править морями. Будущие "дрононосцы" для Bayraktar TB3 и других БПЛА Турции

Турция одна из немногих стран, которая успешно развивает свою беспилотную программу. Наследником легендарного Bayraktar TB2 будет TB3. Его планируют запускать с корабля Anadolu, что станет новым опытом в мире БПЛА.

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Турецкий TB2, словно "Toyota Corolla среди беспилотников", дешев и надежен, но не особо быстр и мощен. Несмотря на низкую скорость и заметность для наземных радаров, турецкие беспилотники прославились тем, что переломили ход войны в Сирии, Ливии и на Кавказе. Знаменитым Bayraktar TB2 также приписывают помощь Украине в сдерживании российского наступления на Киев, участие в захвате стратегического острова Змеиный и потопление крейсера "Москва", флагмана российского Черноморского флота. Хотя успех TB2 может быть связан с его камерой высокой четкости и умелыми операторами, знающими, как сделать видео вирусным, нет никаких сомнений в том, что Турция с большим успехом использует беспилотники в региональных конфликтах и отвоевывает все большую долю мирового рынка экспорта беспилотников.

Фокус перевел новую статью Олли Пекка Суорса и Брэндона Дж. Кэннона о будущем турецких беспилотных аппаратов.

Опираясь на этот успех Анкара сейчас занимается разработкой полноценных "дрононосцев" – класса легких авианосцев, несущих несколько десятков пока что разрабатываемых дистанционно пилотируемых самолетов Bayraktar TB3. Турция, похоже, станет первым оператором авианосных кораблей, заменившим пилотируемые самолеты беспилотными системами. Хотя это далеко не единственное государство, развивающее возможности таких авианосцев, Турция является ведущей державой, стремящейся к созданию "дрононосцев", оснащенных вооруженными беспилотниками дальнего радиуса действия в качестве основного авиационного элемента корабля.

[ + – ] Похоже, Турция станет первым оператором авианосцы кораблей с беспилотными системами вместо пилотируемых самолетов Фото: Bayraktar Technologies

Эта новинка является еще одним инструментом, с помощью которых Турция может проводить свою все более амбициозную региональную политику. Однако, поскольку турецкие беспилотники остаются уязвимыми для современных средств ПВО, мы утверждаем, что дрононосцам найдется место в войнах низкой интенсивности, таких как прокси-войны в Ливии и Сирии. Беспилотники помогут Анкаре проецировать силу на большие расстояния, не завися от присутствия на земле. Таким образом новые авианосцы поддержат интересы Анкары, которая борется за региональное влияние на Ближнем Востоке, в Африке и за ее пределами. Тем не менее, авианосцы, подобные турецким, имеют очевидные ограничения по возможностям и не должны рассматриваться в качестве фактора в воздушной среде с высокой интенсивностью борьбы.

Впрочем, Анкара и не намерена использовать этот будущий потенциал именно таким образом. Следует ожидать, что Турция направит свои авианосцы с возможностью амфибийной высадки на поля сражений вроде Ливии или Сомали для разведки и наблюдения, а также для борьбы с повстанцами и ближней авиационной поддержки, создавая нишу для воздушных операций в слабозащищенных районах. Эта разработка является частью более широкой тенденции, когда страны разрабатывают носители для беспилотных систем и беспилотные "материнские корабли" для дополнения пилотируемой авиации или для стран со средним уровнем дохода, чтобы обойти дорогостоящее строительство авианосцев.

Первый турецкий "дрононосец"

Разработка авианосцев для беспилотников связана с региональными устремлениями Анкары, которые проявляются в амбициозной военной модернизации и разработке некоторых собственных многообещающих оборонных продуктов, таких как TB2 компании Baykar. Основываясь на мантре президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Турция не играет в игру, а изменяет и определяет ее правила, военно-морская модернизация Турции включает в себя новые подводные лодки, надводные боевые корабли, беспилотные патрульные суда и два легких авианосца для беспилотников. Первый из них, TCG Anadolu, корабль с палубой для вертолетов, был впервые спущен на воду в мае 2019 года и продолжает проходить реконструкцию и испытания на турецких верфях Тузла под Стамбулом. По прогнозам, корабль будет сдан к концу 2022 года. Работы над родственным кораблем, TCG Trakya, еще не начались. Оба корабля будут оснащены БПЛА.

[ + – ] Турецкий авианосец беспилотников TCG Anadolu

Поэтому план Турции по превращению TCG Anadolu в авианосец для беспилотников следует рассматривать как еще один шаг в долгом поиске идеального авианосца для Анкары. Будучи премьер-министром Эрдоган еще в 2017 году [Эрдоган занимал должность премьер-министра Турции с 2003 по 2014 год, — прим. ред.] заявил о заинтересованности Турции в строительстве легких авианосцев. С тех пор он неоднократно повторял свою идею, что ВМС Турции будут иметь несколько авианосцев.

Anadolu построен на базе испанского десантного корабля Juan Carlos I, созданного компанией Navantia. Корабли этого класса водоизмещением около 27 тысяч имеют ограниченную способность эффективно эксплуатировать самолеты короткого взлета и посадки F-35B, которыми оснащены палубы "авианосцев Lightning" США и их союзников. Конструкция корабля ограничивает его возможности по перевозке буквально несколькими самолетами, а недостаточная площадь палубы 231x32 м и расположение самолетного лифта снижают эффективность эксплуатации воздушных судов. Более того, два нынешних оператора кораблей этой конструкции, Испания и Австралия, либо отказались от этой идеи, либо отложили окончательное решение о переоборудовании своих кораблей для эксплуатации самолетов F-35B в связи с этими ограничениями.

Турция вложила значительные средства в программу F-35, став партнером по разработке на ранних этапах и разместив заказы как минимум на 100 образцов, которые могли бы включать дополнительный заказ на самолеты F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для оснащения собственных авианосцев. Заключенная Турцией в 2017 году сделка по приобретению российской зенитно-ракетной системы С-400 заставила США исключить Анкару из программы F-35 из-за опасений по поводу совместного размещения российского радара и самолета пятого поколения в одном воздушном пространстве. Потеря доступа к F-35 заставила Турцию искать альтернативные решения для реализации своих амбиций в области авианосной авиации.

[ + – ] Турцию исключили из программы F-35 Фото: U. S. Air Force

В связи с этим, за неимением других вариантов, переоборудование Anadolu в беспилотный авианосец получило сильную политическую поддержку. Но было выдвинуто и несколько других идей, включая модификацию разработанного турецкой аэрокосмической промышленностью перспективного реактивного учебно-тренировочного самолета Hürjet с легким ударным потенциалом для полетов с борта Anadolu. Однако такой вариант представляется несостоятельным, поскольку планируемые БПЛА будут иметь значительно больший боевой радиус и время нахождения в воздухе, чем Hürjet, и при этом представлять меньше рисков. Более того, для размещения этого типа самолетов потребуются значительные дополнительные модификации Anadolu, включая аэрофинишеры и, вероятно, другой метод вспомогательного взлета, что значительно увеличит стоимость программы. Также сомнительно, что обычная взлетно-посадочная платформа для пилотируемых бортов поможет Турции достичь перспективного стремления эксплуатировать самолеты F-35B с авианосцев.

Поэтому характеристики авианосца, вероятно, лучше совместимы с TB3 и созданного на основе его движка Kızılelma – малозаметного сверхзвукового БПЛА, находящегося в стадии разработки, который также сможет взлетать с авианосца. Палубное авиакрыло Турции, скорее всего, будет формироваться на основе передовых беспилотных систем, а не пилотируемых самолетов. Тем не менее, турецкий представитель оборонного ведомства недавно заявил, что ведутся проектные исследования, которые позволят и Kızılelma, и Hürjet садиться и взлетать с будущих турецких авианосцев.

Bayraktar TB3: беспилотник для авианосцев

Для оснащения авианосцев компания Baykar разрабатывает специальный Bayraktar TB3, который, по прогнозам, совершит свой первый полет и начнет интеграцию с Anadolu к концу 2022 года. Исходя из общедоступной информации, TB3 будет иметь больший размах крыла, складываемые крылья для операций с авианосца и почти в два раза большую грузоподъемность, чем TB2. TB3 должен будет иметь усиленный планер и шасси, чтобы выдерживать нагрузки, связанные с посадкой на палубу, особенно в неблагоприятных погодных условиях. Anadolu и его собрат Trakya будут оснащены носовой катушкой для вспомогательного взлета и страховочной сеткой через палубу для аварийной посадки.

Anadolu будет оснащен спутниковыми терминалами для управления за пределами прямой видимости, что значительно увеличит радиус действия TB3, намного превышающий дальность прямой видимости его наземного собрата, составляющую около 300 км. Как сообщается, TB3 может находиться в воздухе более 24 часов с 280-килограммовой полезной нагрузкой, которая может включать до восьми боеприпасов с лазерным наведением с дальностью до 18 км. Однако до поступления на вооружение TB3 должен будет пройти целый ряд технических и эксплуатационных интеграционных испытаний, прежде чем этот тип будет введен в эксплуатацию на борту Anadolu, включая испытания по командованию и управлению, автономному взлету и посадке, а также палубным операциям. По словам Исмаила Демира, президента Агентства оборонной промышленности, Anadolu сможет разместить до 80 беспилотников и управлять одновременно от 10 до 15 вооруженных беспилотников.

Полезность "дрононосца" для Турции

Благодаря большой дальности полета и времени нахождения в воздухе TB3 может действовать на значительных расстояниях в глубине территории, при этом его авианосец останется за пределами территориальных вод враждебной страны. Как и их сухопутные собратья, палубные авианосцы носители должны найти применение в неконкурентной или слабоконкурентной среде в качестве эффективных и постоянных средств разведки, наблюдения, рекогносцировки и целеуказания, с возможностью легкой атаки с использованием небольших высокоточных боеприпасов прямого наведения по целям в любых погодных условиях. Обладая способностью поражать стационарные и движущиеся цели, TB3 станет полезной платформой для противоповстанческих операций и миссий ближней авиационной поддержки на суше, как и его более известный аналог TB2, а также сможет (показательно) уничтожать небольшие надводные суда в море. Важно отметить, что и Andaolu, и Trakya сохраняют возможность высадки амфибийного десанта, а эти миссии значительно выигрывают от радиуса наблюдения и ударных возможностей TB3.

По этим причинам турецкий дрононосец позволит Анкаре проецировать силу независимо от доступа к наземному базированию. Это может усилить возможности Турции по проецированию силы в таких местах, как прибрежные районы Африки – например, Ливия, Сомали и египетский Синай, – характеризующиеся нестабильными конфликтами низкой интенсивности, и где вооруженные силы не имеют адекватных средств противодействия беспилотным системам. Мы признаем распространение и доступ к все более мощным наземным системам ПВО различными негосударственными субъектами. Тем не менее, турецкий беспилотник TB2, несмотря на всю неуместную шумиху, доказал свои возможности в различных условиях, и быстрая эволюция вооруженных беспилотников идет вперед с появлением малозаметных и все более сложных платформ вроде турецкого Kızılelma. Однако нынешние дистанционно пилотируемые системы TB2 или планируемые TB3 будут малоэффективны против серьезного противника, обладающего многоуровневой и интегрированной противовоздушной обороной и мощными военно-воздушными силами.

Это связано с оперативными, командно-контрольными и конструктивными ограничениями, что было наглядно продемонстрировано в Украине, где концентрация российских ПВО и мощная радиоэлектронная борьба лишили "Байрактары" оперативной свободы, которой они пользовались, например, в Сирии, Ливии или на Кавказе. Это связано с тем, что в их конструкции отсутствует большинство сенсорных средств и оружия класса "воздух-воздух", а также аэродинамические характеристики, необходимые для того, чтобы этот тип мог бороться за господство в воздухе.

Авианосцы для беспилотников не заменят Турции F-35 в плане возможностей. Турецкие дрононосцы Турции не смогут конкурировать с оснащенными F-35B "Лайтнингами", такими как японские Izumo или итальянские Cavour, не говоря уже о гораздо более крупных "суперносителях" ВМС США. Более того, все задачи, связанные с беспилотным авианосцем и кораблями поддержки, потребуют многоуровневой ПВО флота. Сам Anadolu оснащен только системами оружия ближнего боя для защиты от ракет и самолетов. Аналогичным образом, отсутствие боевых самолетов на авианосце для борьбы за превосходство в воздухе возлагает бремя ПВО на корабли, защищающие авианосец. В ближайшем будущем палубные беспилотники останутся легким наступательным средством в неконкурентной среде, где они могут расширить диапазон наблюдения и прицеливания для нанесения легких точных ударов за горизонт. Поэтому можно ожидать, что в будущем Анкара развернет свои авианосцы для экспедиционных или морских операций.

Заключение

Стремление Турции быть в авангарде разработки и развертывания беспилотников сулит Анкаре хорошие перспективы. Под впечатлением от цены, возможностей, отсутствия экспортных ограничений и репутации, отточенной на поле боя, по меньшей мере 24 страны разместили заказы на турецкие TB2. Несомненно, некоторые государства также заинтересуются TB3 и турецкой концепцией авианосца для беспилотников. Но амбициозная программа Турции по созданию авианосцев – это нечто большее. Хотя многие государства разработали вооруженные и невооруженные беспилотники, лишь немногие из них показали себя в столь разных условиях относительно хорошо за столь короткий промежуток времени. Амбициозные лидеры Турции – те же самые люди во главе с Эрдоганом, которые почти 20 лет назад поддержали разработку беспилотных летательных аппаратов собственного производства, – сейчас наблюдают, чего Анкара сможет добиться с помощью своих TB3 и авианосцев в замороженных, но потенциально горячих конфликтах. В последние месяцы усилилась напряженность в отношениях с Грецией и Кипром, и оба территориальных спора представляют собой именно тот тип прибрежного поля боя, который лучше всего подходит для турецких беспилотников.

Красное море и Африканский Рог стали символами новой амбициозной внешней политики Турции, а в сомалийском Могадишо находится крупная турецкая зарубежная база. Однако авианосцы класса Anadolu могут иметь конечной целью проецирование турецкой мощи не только на заднем дворе своей "Mavi Vatan" (Голубой родины), но и далеко за пределами Атлантического и Индийского океанов. Это стало бы воплощением заветной мечты турок, которые хотят снова стать доминирующей державой в точке соприкосновения Европы, Азии и Африки. Несмотря на тот факт, что Анкара фактически была вынуждена разместить БПЛА на своем авианосце, такие дрононосцы помогут защитить интересы и мощь Турции, а также государств, эксплуатирующих авианосцы с БПЛА, в зонах легких или отсутствующих вооруженных конфликтов.

Об авторах

Олли Пекка Суорса – доцент Академии Рабдан в Объединенных Арабских Эмиратах. Его исследовательские интересы связаны с морской безопасностью, современными военно-морскими силами, воздушной мощью, оборонными технологиями и ролью малых держав в международных отношениях и безопасности. До начала своей академической карьеры Сурса работал в оборонной и аэрокосмической промышленности в Финляндии.

Брендон Дж. Кэннон – доцент Университета Халифа в Объединенных Арабских Эмиратах. Его исследования связаны с международными отношениями, геополитикой и оборонной промышленностью, включая развитие оборонпрома в Японии, Индии и Турции.