В Турции готовят к первому полету новый ударный БПЛА Bayraktar TB3 (фото)

Особенностью разработки компании Baykar является то, что у БПЛА будут складывающиеся крылья для размещения его на десантном корабле ANADOLU.

Related video

Технический директор и совладелец компании Baykar Сельчук Байрактар опубликовал новые фотографии многофункционального беспилотника Bayraktar TB3.

Сельчук Байрактар отметил, что вслед за ударным беспилотником истребительного типа Kizilelma новый БПЛА TB3 готовится к своему первому полету. Впервые для Baykar БПЛА будет иметь сложные крылья, чтобы иметь возможность размещать его на кораблях.

"Bayraktar TB3 считает дни до своего первого полета после своего старшего брата Kızılelma", — отмечает Байрактар.

Что известно о беспилотнике Bayraktar TB3?

Новый БПЛА будет иметь турбодизельный авиационный двигатель PD170. Это позволит почти удвоить максимальную полезную нагрузку беспилотника до 280 кг против 150 кг у TB2. При этом максимальное время полета останется прежним — до 24 часов.

В Турции планируют использовать Bayraktar TB3 на десантном корабле ANADOLU с короткой взлетно-посадочной полосой. На борту корабля можно будет размещать 30-40 TB3. Командный центр ANADOLU сможет одновременно управлять до 10 летательных аппаратов.

Bayraktar TB3 на производственной линии

Напомним, 24 сентября 2021 года в Турции впервые заявили о разработке Bayraktar TB3. Тогда планировалось поднять в небо БПЛА в 2022 году.

Фокус перевел статью о десантном корабле ANADOLU, который станет носителем турецких беспилотников.