В Туреччині готують до першого польоту новий ударний БПЛА Bayraktar TB3 (фото)

Особливістю розробки компанії Baykar є те, що у БПЛА будуть складні крила, щоб розміщувати його на десантному кораблі ANADOLU.

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Технічний директор та співвласник компанії Baykar Сельчук Байрактар опублікував нові фотографії багатофункціонального безпілотника Bayraktar TB3.

Сельчук Байрактар зазначив, що вслід за ударним безпілотником винищувального типу Kizilelma новий БПЛА TB3 готується до свого першого польоту. Вперше для Baykar БПЛА буде мати складні крила для того, щоб мати можливість розміщувати його на кораблях.

"Bayraktar TB3 рахує дні до свого першого польоту після свого старшого брата Kızılelma", — зазначає Байрактар.

Що відомо про безпілотник Bayraktar TB3

Новий БПЛА матиме турбодизельний авіаційний двигун PD170. Це дозволить майже подвоїти максимальне корисне навантаження безпілотника до 280 кг проти 150 кг у TB2. При цьому максимальний час польоту залишиться таким самим — до 24 годин.

В Туреччині планують використати Bayraktar TB3 на десантному кораблі ANADOLU з короткою злітно-посадковою смугою. На борту корабля можна буде розміщувати 30-40 TB3. Командний центр ANADOLU зможе однозначно керувати до 10 літальними апаратами.

Bayraktar TB3 на виробничій лінії

Нагадаємо, 24 вересня 2021 року в Туреччині вперше заявили про розробку Bayraktar TB3. Тоді планувалось підняти в небо БПЛА у 2022 році.

Фокус переклав статтю про десантний корабель ANADOLU, який стане носієм турецьких безпілотників.