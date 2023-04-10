Із ударними БПЛА та гвинтокрилами: у Туреччині стає в стрій найбільший корабель Anadolu (фото)

Десантний корабель здатний нести на борту до 30 одиниць авіації, включаючи нові безпілотники Bayraktar TB3 та Kizilelma.

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У Туреччині приймають на озброєння новий флагман флоту — десантний корабель TCG ANADOLU. Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu.

Заявляється, що новий десантний корабель дозволить суттєво розширити зону операційних можливостей турецького флоту, яка вийде далеко за турецькі територіальні води. У виданні стверджують, що бойовий корабель має кращі характеристики, ніж "однокласники" з Австралії та Іспанії типу Juan Carlos I, Canberra, Adelaide.

Флагманський корабель буде носієм нового ударного БПЛА Bayraktar TB3, а також безпілотника винищувального типу Kizilelma, на який можуть встановлювати як турецький, так і український двигун. На церемонії прийняття корабля в стрій обидва безпілотники вже були розташовані на борті корабля.

Bayraktar TB3 на борту десантного корабля

Голова Управління оборонної промисловості Ісмаїл Демір заявив, що вже у 2023 році почнуться випробування Bayraktar TB3 на борту десантного корабля.

Ісмаїл Демір заявив, що вже у 2023 році почнуться випробування Bayraktar TB3 на борту десантного корабля

Основні характеристики десантного корабля TCG Anadolu:

довжина — 231 м;

ширина — 32 м;

висота — 58 м;

швидкість — 38,9 км/г;

вантажність — 27 000 тонн;

кількість авіації на борту — 30.

Нагадаємо, 27 березня повідомлялось, що в Туреччині готують до першого польоту новий ударний БПЛА Bayraktar TB3.

Фокус перекладав статтю аналітиків про майбутнє турецьких безпілотних апаратів і ролі десантного корабля Anadolu.