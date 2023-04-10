Із ударними БПЛА та гвинтокрилами: у Туреччині стає в стрій найбільший корабель Anadolu (фото)
Десантний корабель здатний нести на борту до 30 одиниць авіації, включаючи нові безпілотники Bayraktar TB3 та Kizilelma.
У Туреччині приймають на озброєння новий флагман флоту — десантний корабель TCG ANADOLU. Про це повідомляє інформаційне агентство Anadolu.
Заявляється, що новий десантний корабель дозволить суттєво розширити зону операційних можливостей турецького флоту, яка вийде далеко за турецькі територіальні води. У виданні стверджують, що бойовий корабель має кращі характеристики, ніж "однокласники" з Австралії та Іспанії типу Juan Carlos I, Canberra, Adelaide.
Флагманський корабель буде носієм нового ударного БПЛА Bayraktar TB3, а також безпілотника винищувального типу Kizilelma, на який можуть встановлювати як турецький, так і український двигун. На церемонії прийняття корабля в стрій обидва безпілотники вже були розташовані на борті корабля.
Голова Управління оборонної промисловості Ісмаїл Демір заявив, що вже у 2023 році почнуться випробування Bayraktar TB3 на борту десантного корабля.
Основні характеристики десантного корабля TCG Anadolu:
- довжина — 231 м;
- ширина — 32 м;
- висота — 58 м;
- швидкість — 38,9 км/г;
- вантажність — 27 000 тонн;
- кількість авіації на борту — 30.
Нагадаємо, 27 березня повідомлялось, що в Туреччині готують до першого польоту новий ударний БПЛА Bayraktar TB3.
Фокус перекладав статтю аналітиків про майбутнє турецьких безпілотних апаратів і ролі десантного корабля Anadolu.