"Это недопустимо": в Турции заявили о давлении касательно членства Швеции в НАТО

По словам министра иностранных дел Турции, в Конгрессе США пытаются склонить Анкару к одобрению членства Швеции в Альянсе, выдвигая "неприемлемые" условия.

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В Турции считают, что Швеция пока не готова стать членом Североатлантического Альянса. Об этом сказал председатель Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала A Haber 10 апреля.

Чавушоглу утверждает, что некоторые сенаторы в Конгрессе США пытались выдвинуть условия, согласно которым Турция сможет закупить истребители F-16 только после того, как одобрит членство Швеции в НАТО.

Мевлют Чавушоглу также отметил, что многие американские сенаторы выступают против подобной сделки.

"Это недопустимо, мы это не приемлем. Финляндию мы одобрили, но Швецию пока исключили. Она еще далека от вступления в НАТО, не готова и далека от этого. Ей нужно время", — заявил дипломат.

По словам министра, Анкара может рассмотреть вопрос членства Финляндии в НАТО после того, как Стокгольм предпримет шаги по выполнению требований турецкой стороны.

Почему США не продают Турции самолеты F-16

По данным Defense News от 3 февраля, 25 членов Сената США отправили Джо Байдену письмо с призывом заблокировать продажу Турции истребителей F-16 на 20 млрд долларов. Таким образом американские сенаторы отреагировали на позицию Анкары касательно членства Швеции и Финляндии в НАТО.

Двое представителей Сената Боб Мендес и Крис Ван Холлен также заявили, что по отношению к Турции нужно применить более жесткие санкции. Они указали на то, что в турки могут атаковать курдов в Сирии. Кроме того, в стране садят в тюрьму оппозиционеров и представителей СМИ.

При этом в Турции намеревались приобрести у США F-16 последней модификации Block 70, а также модернизировать всю свою авиацию по их стандартам.

Напомним, что 23 марта Комитет по иностранным делам Турции одобрил заявку Финляндии на вступление в НАТО. Замминистра иностранных дел Турции Бурак Акчапар заявил, что Финляндия с самого начала была "более подготовлена и полна решимости" в вопросах выполнения требований Анкары, нежели Швеция.

Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля, с чем ее поздравил президент Украины Владимир Зеленский. Он также выразил надежду на то, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит нашу страну к вступлению в Альянс.

Еще мы писали о том, что по данным The Wall Street Journal от 4 апреля, членство Украины в НАТО снято с повестки дня, однако в оборонном союзе намерены продемонстрировать свою поддержку иным способом и размышляют над "утешительной наградой".