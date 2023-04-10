"Це неприпустимо": у Туреччині заявили про тиск щодо членства Швеції в НАТО

За словами міністра закордонних справ Туреччини, у Конгресі США намагаються схилити Анкару до схвалення членства Швеції в Альянсі, висуваючи "неприйнятні" умови.

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У Туреччині вважають, що Швеція поки що не готова стати членом Північноатлантичного Альянсу. Про це сказав голова Міністерства закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу в ефірі телеканалу A Haber 10 квітня.

Чавушоглу стверджує, що деякі сенатори в Конгресі США намагалися висунути умови, згідно з якими Туреччина зможе закупити винищувачі F-16 лише після схвалення членства Швеції в НАТО.

Мевлют Чавушоглу також зазначив, що багато американських сенаторів виступають проти подібної угоди.

"Це неприпустимо, ми це не приймаємо. Фінляндію ми схвалили, але Швецію поки виключили. Вона ще далека від вступу до НАТО, не готова і далека від цього. Їй потрібен час", — заявив дипломат.

За словами міністра, Анкара може розглянути питання членства Фінляндії в НАТО після того, як Стокгольм зробить кроки для виконання вимог турецької сторони.

Чому США не продають Туреччині літаки F-16

За даними Defense News від 3 лютого, 25 членів Сенату США відправили Джо Байдену лист із закликом заблокувати продаж Туреччини винищувачів F-16 на 20 млрд доларів. Таким чином, американські сенатори відреагували на позицію Анкари щодо членства Швеції та Фінляндії в НАТО.

Двоє представників Сенату Боб Мендес і Кріс Ван Холлен також заявили, що стосовно Туреччини потрібно застосувати жорсткіші санкції. Вони вказали на те, що турки можуть атакувати курдів у Сирії. Крім того, в країні ув'язнюють опозиціонерів і представників ЗМІ.

При цьому в Туреччині мали намір придбати у США F-16 останньої модифікації Block 70, а також модернізувати всю свою авіацію за їх стандартами.

Нагадаємо, що 23 березня Комітет із закордонних справ Туреччини схвалив заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Заступник міністра закордонних справ Туреччини Бурак Акчапар заявив, що Фінляндія від самого початку була "більш підготовлена і сповнена рішучості" у питаннях виконання вимог Анкари, ніж Швеція.

Фінляндія офіційно стала членом НАТО 4 квітня, із чим її привітав президент України Володимир Зеленський. Він також висловив сподівання, що саміт НАТО у Вільнюсі наблизить нашу країну до вступу до Альянсу.

Ще ми писали про те, що за даними The Wall Street Journal від 4 квітня, членство України в НАТО знято з порядку денного, проте в оборонному союзі мають намір продемонструвати свою підтримку іншим способом і розмірковують над "втішною нагородою".