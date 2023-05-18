Турецька армія отримала перший модернізований власними силами винищувач F-16 (відео)
Літаки будуть служити ВПС з новими можливостями, а в майбутньому й з турецьким арсеналом ракет та бомб, зазначив голова оборонної промисловості Ісмаїл Демір.
В Туреччині успішно модернізували перший літак F-16 зусиллями вітчизняної промисловості. Про це повідомив голова оборонної промисловості Ісмаїл Демір у твіттері.
Військово-повітряні сили Туреччини отримали перший модернізований F-16.
"Відтепер наші F-16 продовжуватимуть служити нашим ВПС з більш досконалими і модернізованими можливостями. Подарунок до турецького століття!" — підписав відео Демір.
Арсенал F-16 буде складатися з турецьких крилатих ракет та бомб, наприклад, ракети Atmaca. Окрім цього подальша модернізація F-16 Block 30 Özgür буде пришвидшуватися. Окрім вітчизняних боєприпасів літак отримає турецьку авіоніку та електрооптичні системи. Також для модернізації спеціально розробили програмне забезпечення.
У виданні Savunmasanayist додають, що на наступних етапах будуть модернізувати літаки не тільки версії Block 30, але й сучасніші Block 40 та Block 50. У виданні перерахували, які турецькі системи будуть у винищувачі:
- бортовий компʼютер;
- блок системного інтерфейсу;
- верхня передня панель управління кабіни пілота;
- паливний гідравлічний манометр, дисплей індикаторів двигуна;
- індикатор аварійної ситуації;
- пристрій звукової безпеки;
- система ідентифікації "свій-чужий" (IFF);
- багаторежимний приймач;
- інерціальна навігаційна система;
- блок заглушення інтерфейсів.
Нагадаємо, 18 квітня ЗМІ писали, що США все ж дозволили продаж пакета модернізації для турецьких F-16.
18 травня у NYT заявили, що США не дозволяють союзникам розпочати навчання українських льотчиків на літаках F-16.