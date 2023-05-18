Розбіжності між союзниками: США не дозволяють українцям тренуватися на F-16, — The NYT

Повітряні сили не можуть отримати винищувачі без дозволу Білого дому. Журналісти також зазначають, що Вашингтон виступає проти постачання винищувачів F-16 через їхню високу ціну.

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США не дозволяють українським пілотам тренуватися на винищувачах F-16 у Європі, незважаючи на заявлену готовність низки європейських країн надати Україні винищувачі. Про це 17 травня повідомляє видання The New York Times, посилаючись на слова високопоставленого українського чиновника, який побажав залишитися анонімним.

За інформацією видання, заяви Великобританії та Нідерландів про надання Україні винищувачів F-16 виявили нову лінію розбіжностей між західними союзниками, які неодноразово вступали у суперечки щодо постачання Києву потужнішої зброї для боротьби з російською агресією.

Ключова проблема в цій ситуації полягає в тому, що передача Києву будь-яких літаків американського виробництва має відбуватися після схвалення адміністрацією Байдена. У свою чергу, представники Білого дому, як і раніше, переконані, що Україні не потрібні дорогі літаки, які є основним продуктом багатьох сучасних військових арсеналів.

Один з високопосадовців у США заявив, що Білий дім виступає проти поставок F-16 в Україну саме через їхню високу ціну, що займе левову частку бюджету, виділену на підтримку країни. Водночас, він зазначив, що в США можуть схвалити передачу винищувачів європейським країнам.

За інформацією видання, Америка виявляє своє небажання передавати винищувачі також у тому, що українським пілотам заборонено тренуватися на військових літаках, що належать країнам у Європі.

Нагадаємо, 16 травня стало відомо, що Україна планує отримати від 40 до 50 F-16 загалом, сформувавши три або чотири ескадрильї для захисту повітряного простору України від російських бомбардувань.

Також нагадаємо, що 16 травня голова МЗС Дмитро Кулеба назвав 5 причин, чому Україна має отримати літаки F-16.