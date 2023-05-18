Разногласия между союзниками: США не разрешают украинцам тренироваться на F-16, — The NYT

Воздушные силы не могут получить истребители без разрешения Белого дома. Журналисты также отмечают, что Вашингтон выступает против поставок истребителей F-16 из-за их высокой цены.

Related video

США не разрешают украинским пилотам тренироваться на истребителях F-16 в Европе, несмотря на заявленную готовность ряда европейских стран предоставить Украине истребители. Об этом 17 мая сообщает издание The New York Times ссылаясь на слова высокопоставленного украинского чиновника, который пожелал остаться анонимным.

По информации издания, заявления Великобритании и Нидерландов о предоставлении Украине истребителей F-16 выявило новую линию разногласий между западными союзниками, которые неоднократно вступали в споры о поставках Киеву более мощного оружия для борьбы с российской агрессией.

Ключевая проблема в данной ситуации состоит в том, что передача Киеву любых самолетов американского производства должна происходить после одобрения администрацией Байдена. В свою очередь представители Белого дома по-прежнему убеждены, что Украине не нужны дорогие самолеты, являющиеся основным продуктом многих современных военных арсеналов.

Один из высокопоставленных чиновников в США заявил, что Белый дом выступает против поставок F-16 в Украину именно из-за их высокой цены, что займет львиную долю бюджета, выделенную на поддержку страны. В то же время он отметил, что в США могут одобрить передачу истребителей европейским странам.

По информации издания, Америка проявляет свое нежелание передавать истребители также и в том, что украинским пилотам запрещено тренироваться на военных самолетах, которые принадлежат странам в Европе.

Напомним, 16 мая стало известно, что Украина планирует получить от 40 до 50 F-16 в целом, сформировав три или четыре эскадрильи для защиты воздушного пространства Украины от российских бомбардировок.

Также напомним, что 16 мая глава МИД Дмитрий Кулеба назвал 5 причин, почему Украина должна получить самолеты F-16.