Британия и Нидерланды будут вместе работать над закупкой F-16 для Украины, — ВВС

Премьер-министры стран объявили, что готовы предоставить Украине любую поддержку в вопросе авиации: от обучения пилотов и до закупки истребителей.

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Великобритания и Нидерланды договорились о создании международной коалиции с целью закупки истребителей F-16 для Украины, сообщает BBC со ссылкой на заявление британского правительства.

К такому решению пришли премьер-министры стран, подчеркнув, что дадут Украине всевозможную поддержку.

"Премьер-министр (Риши Сунак – ред) и премьер-министр Рютте договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения (украинских пилотов – ред) до закупки истребителей F-16", — говорится в заявлении.

Также Риши Сунак заявил что убежден в законности места Украины в НАТО для дальнейшей защиты страны от российской агрессии.

Кроме того, британский премьер встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Премьер-министр проинформировал Урсулу фон дер Ляйен о визите президента Зеленского в Великобританию. Лидеры согласились с необходимостью продолжать оказывать поддержку Украине в этот поворотный момент, в том числе посредством санкций против России", — отмечается в сообщении.

Напомним, советник главы Минобороны Юрий Сак назвал количество истребителей, которое рассчитывает получить Украина. Он рассказал, что планируется формирование трех или четырех эскадрилей.

13 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном важность предоставления Украине F-16.