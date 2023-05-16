Британія та Нідерланди разом працюватимуть над закупкою F-16 для України, — ВВС

Прем'єр-міністри країн оголосили, що готові надати Україні будь-яку підтримку щодо авіації: від навчання пілотів і до закупівлі винищувачів.

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Великобританія та Нідерланди домовилися про створення міжнародної коаліції з метою закупівлі винищувачів F-16 для України, повідомляє ВВС з посиланням на заяву британського уряду.

До такого рішення дійшли прем'єр-міністри країн, наголосивши, що нададуть Україні всіляку підтримку.

"Прем'єр-міністр (Ріші Сунак – ред) та прем'єр-міністр Рютте домовилися, що вони працюватимуть над створенням міжнародної коаліції для забезпечення України бойовим повітряним потенціалом, надаючи підтримку у всьому, від навчання (українських пілотів – ред) до закупівлі винищувачів F-16", — йдеться у заяві.

Також Ріші Сунак заявив, що переконаний у законності місця України в НАТО для подальшого захисту країни від російської агресії.

Крім того, британський прем'єр зустрівся з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

"Прем'єр-міністр проінформував Урсулу фон дер Ляєн про візит президента Зеленського до Великобританії. Лідери погодилися з необхідністю продовжувати надавати підтримку Україні в цей поворотний момент, у тому числі через санкції проти Росії", — наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, радник голови Міноборони Юрій Сак назвав кількість винищувачів, яку розраховує отримати Україна. Він розповів, що планується формування трьох чи чотирьох ескадрилій.

13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив із держсекретарем США Ентоні Блінкеном важливість надання Україні F-16.