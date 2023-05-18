Турецкая армия получила первый модернизированный своими силами истребитель F-16 (видео)
Самолеты будут служить ВВС с новыми возможностями, а в будущем и с турецким арсеналом ракет и бомб, отметил глава оборонной промышленности Исмаил Демир.
В Турции успешно модернизировали первый самолет F-16 усилиями отечественной промышленности. Об этом сообщил глава оборонной промышленности Исмаил Демир в твиттере.
Военно-воздушные силы Турции получили первый модернизированный F-16.
"Отныне наши F-16 будут продолжать служить нашим ВВС с более совершенными и модернизированными возможностями. Подарок к турецкому столетию!" – подписал видео Демир.
Арсенал F-16 будет состоять из турецких крылатых ракет и бомб, например ракеты Atmaca. Кроме того, дальнейшая модернизация F-16 Block 30 Özgür будет ускоряться. Кроме отечественных боеприпасов, самолет получит турецкую авионику и электрооптические системы. Также для модернизации разработали программное обеспечение.
В издании Savunmasanayist добавляют, что на следующих этапах будут модернизировать самолеты не только версии Block 30, но и более современные Block 40 и Block 50. Они также перечислили, какие устройства получит истребитель:
- бортовой компьютер;
- блок системного интерфейса;
- верхняя передняя панель управления кабины пилота;
- топливный гидравлический манометр; дисплей индикаторов двигателя;
- индикатор аварийной ситуации;
- устройство звуковой безопасности;
- система идентификации "свой-чужой" (IFF);
- многорежимный приемник;
- инерциальная навигационная система;
- блок заглушения интерфейсов.
Напомним, 18 апреля СМИ писали, что США все же разрешили продажу пакета модернизации для турецких F-16.
18 мая в NYT заявили, что США не разрешают союзникам начать обучение украинских летчиков на самолетах F-16.