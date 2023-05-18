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Военный Фокус

Турецкая армия получила первый модернизированный своими силами истребитель F-16 (видео)

f-16 турция
Фото: скриншот | Кадр из демонстрационного видео

Самолеты будут служить ВВС с новыми возможностями, а в будущем и с турецким арсеналом ракет и бомб, отметил глава оборонной промышленности Исмаил Демир.

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В Турции успешно модернизировали первый самолет F-16 усилиями отечественной промышленности. Об этом сообщил глава оборонной промышленности Исмаил Демир в твиттере.

Военно-воздушные силы Турции получили первый модернизированный F-16.

"Отныне наши F-16 будут продолжать служить нашим ВВС с более совершенными и модернизированными возможностями. Подарок к турецкому столетию!" – подписал видео Демир.

Арсенал F-16 будет состоять из турецких крылатых ракет и бомб, например ракеты Atmaca. Кроме того, дальнейшая модернизация F-16 Block 30 Özgür будет ускоряться. Кроме отечественных боеприпасов, самолет получит турецкую авионику и электрооптические системы. Также для модернизации разработали программное обеспечение.

возможности турецкой модернизации Fullscreen
Ракетное вооружение F-16
Фото: скриншот

В издании Savunmasanayist добавляют, что на следующих этапах будут модернизировать самолеты не только версии Block 30, но и более современные Block 40 и Block 50. Они также перечислили, какие устройства получит истребитель:

  • бортовой компьютер;
  • блок системного интерфейса;
  • верхняя передняя панель управления кабины пилота;
  • топливный гидравлический манометр; дисплей индикаторов двигателя;
  • индикатор аварийной ситуации;
  • устройство звуковой безопасности;
  • система идентификации "свой-чужой" (IFF);
  • многорежимный приемник;
  • инерциальная навигационная система;
  • блок заглушения интерфейсов.
Демонстрация истребителя

Напомним, 18 апреля СМИ писали, что США все же разрешили продажу пакета модернизации для турецких F-16.

18 мая в NYT заявили, что США не разрешают союзникам начать обучение украинских летчиков на самолетах F-16.