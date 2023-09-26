F-16 в обмен на ратификацию: Турция назвала условия по вступлению Швеции в НАТО

Турция еще в 2021 году запросила у США продажу 40 истребителей и пакета модернизации F-16, имеющихся в Воздушных силах, но Штаты не одобрили продажу.

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Турецкий парламент ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО, если администрация президента Джо Байдена откроет путь к программе F-16. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает The Guardian.

Турция и Венгрия еще не ратифицировали шведскую заявку в НАТО. Турецкий президент после возвращения из азербайджанского Нахичевани заявил, что парламент готов выполнить обещание и ратифицировать вступление Швеции. Взамен США должны разблокировать программу F-16 для турецкой армии.

По словам Эрдогана, министр иностранных дел Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждали заявку Швеции на прошлой неделе в Нью-Йорке.

"Если они (США) выполнят свои обещания, наш парламент также выполнит свое обещание. Турецкий парламент будет иметь решающее слово относительно членства Швеции в НАТО", — сказал Эрдоган.

Турция еще в октябре 2021 года запросила у США продать 40 истребителей F-16 и пакет модернизации для еще 79 самолетов, которые стоят на вооружении Воздушных сил. Госдеп неофициально готов одобрить такое соглашение. Известно также, что Турция наладила модернизацию F-16 на собственных предприятиях и вряд ли это происходило без разрешения США.

Напомним, 16 сентября Эрдоган заявил, что Запад их шантажирует истребителями F-16. Поэтому пути ЕС и Анкары могут разойтись.

18 апреля СМИ писали, что Турция все же получит модернизацию F-16 от США.