Можемо й "розлучитись": Ердоган відреагував на критику Туреччини з боку ЄС

Анкара має проблеми з Європейським Союзом та перешкоджає вступу Швеції до НАТО. Турецькі урядовці припускають, що їх "шантажують" винищувачами F-16, які країна хотіла б придбати у США.

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган отримав звіт Європейського парламенту і відреагував на критичні зауваження, які там були. При цьому звинуватив європейців у тому, що вони хочуть відірватись від Туреччини, і він у цьому питання може піти на зустріч. Про позицію політика розповіло агентство "Анадолу",

Ердоган заявив, що шляхи ЄС та Туреччини "можуть розійтись". Заява пролунала після оприлюднення звіту, в якому була низка зауважень щодо двох питань: порушення прав людини та верховенства права. У відповідь політик запідозрив, що насправді Європа хоче позбутись Туреччини, і запевнив, що може й переглянути відносини із союзом.

"Європейський союз прагне розірвати відносини із Туреччиною. Якщо ЄС зробить відповідні кроки, ми проведемо свою оцінку цих подій, і після цього можемо піти з ЄС різними шляхами, якщо це буде необхідно", — заявив він.

Також пролунали оцінки можливості вступу Швеції до НАТО. Зі слів президента, "терористи у Швеції продовжують під охороною поліції влаштовувати акції". Однак він вбачає зв'язок з можливим рішення США продати літаки F-16 Туреччині.

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Питання щодо F-16 вирішується американським Конгресом, а питання щодо Швеції — турецьким парламентом, нагадав Ердоган. Запевнив, що безсилий вплинути на парламент своєї країни. "Вони кажуть, що це питання не може вирішитись без [схвалення] Палати представників. Добре, у них там є Конгрес, а я маю парламент. Я не можу передбачити, яке рішення він ухвалить", — наголосив політик.

Реджеп Таїп Ердоган — деталі політичної діяльності

Зазначимо, президент Туреччини брав особисту участь у переконуванні президенті Росії Володимира Путіна в укладанні зернової угоди влітку 2022 року. У вересні 2023 року він спробував ще раз переконати очільника Кремля розблокувати вивезення українського збіжжя. Для цього прибув в Сочі і поспілкувався з Путіним. За підсумками перемовин зумів лише сказати, що потрібно закінчувати війну.

Тим часом у Анкари є невирішене питання щодо вступу Швеції до НАТО. Ця скандинавська країна подала заявку разом з Фінляндією, але не вступила, оскільки не розв'язала проблем з курдами, яких Туреччина називається терористами.

При цьому Туреччина так і не стала членом ЄС, оскільки досі має зауваження щодо прав людини та верховенства права. Процес вступу було призупинено у 2019 році і, схоже, перевірка 2023 року не показала бажаних змін.

Нагадуємо, Румунія відреагувала на кілька інцидентів, пов'язаних з падінням уламків російських дронів-камікадзе навпроти портів Рені та Ізмаїлу на березі Дунаю. Зокрема, на кордоні розгорнули радари і зенітні системи, які будуть збивати баражуючі боєприпаси РФ. Між тим військові, які беруть участь у навчаннях Sea Breeze-2023, мають проблеми з російськими мінами. Тому до навчань долучили українських водолазів, повідомили ЗМІ.