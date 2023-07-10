Ердоган заявив, що підтримає заявку Швеції на вступ до НАТО за однієї умови
Турецький президент заявив, що не варто чекати компромісу від Анкари.
Напередодні саміту НАТО, на якому обговорюватиметься членство Швеції в НАТО, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Анкара може підтримати заявку Швеції в НАТО, якщо ЄС відкриє двері для його країни. Про це пише Dailysabah.
"Спочатку давайте прокладемо шлях для Туреччини в Європейський Союз, а потім ми прокладемо шлях для Швеції, як ми зробили для Фінляндії", — сказав президент.
Він додав, що членство Швеції в НАТО залежить від виконання зазначених у тристоронній угоді вимог.
Туреччина має найдовшу історію і найдовший переговорний процес з ЄС. Країна підписала угоду про асоціацію з попередником ЄС ще у 1964 році, Європейським економічним співтовариством. Цей крок вважався першим кроком до того, щоб остаточно стати кандидатом.
На отримання статусу країни-кандидата Туреччина подала заявку в 1987 році,і їй довелося чекати до 1999 року, щоб отримати статус країни-кандидата. Однак для початку переговорів Туреччині довелося чекати ще шість років, до 2005 року, надзвичайно довгий процес порівняно з іншими кандидатами.
Туреччина відклала надання остаточного схвалення членства Швеції в НАТО, оскільки країна була надто поблажливою до антиісламських демонстрацій, а також до терористичних організацій.
Ердоган повторив, що членство Швеції в НАТО є на розсуд турецького парламенту.
Нагадаємо, що у Росії розкритикували президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана через передачу Києву командирів "Азова". Після цього РФ зарахували до ймовірних недружніх до РФ країн.
Раніше повідомлялося, що Ігор Стрєлков-Гіркін натякнув Путіну, щоб той не довіряв президенту Туреччини Реджепу Ердогану, який запрошує його до Анкари. Ексватажок проросійських бойовиків вважає, що Путіна можуть здати до Гааги.