Эрдоган заявил, что поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО при одном условии

Турецкий президент заявил, что не стоит ждать компромисса от Анкары.

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Накануне саммита НАТО, на котором будет обсуждаться членство Швеции в НАТО, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может поддержать заявку Швеции в НАТО, если ЕС откроет двери для его страны. Об этом пишет Dailysabah.

"Сначала давайте проложим путь для Турции в Европейский Союз, а затем мы проложим путь для Швеции, как мы сделали для Финляндии", — сказал президент.

Он добавил, что членство Швеции в НАТО зависит от выполнения указанных в трехстороннем соглашении требований.

Турция имеет самую длинную историю и самый длинный переговорный процесс с ЕС. Страна подписала соглашение об ассоциации с предшественником ЕС еще в 1964 году, Европейским экономическим сообществом. Этот шаг считался первым шагом к тому, чтобы окончательно стать кандидатом.

На получение статуса страны-кандидата Турция подала заявку в 1987 году, и ей пришлось ждать до 1999 года, чтобы получить статус страны-кандидата. Однако для начала переговоров Турции пришлось ждать еще шесть лет, до 2005 года, чрезвычайно долгий процесс по сравнению с другими кандидатами.

Турция отложила предоставление окончательного одобрения членства Швеции в НАТО, поскольку страна была слишком снисходительной к антиисламским демонстрациям, а также к террористическим организациям.

Эрдоган повторил, что членство Швеции в НАТО является на усмотрение турецкого парламента.

Напомним, что в России раскритиковали президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за передачи Киеву командиров "Азова". После этого РФ причислили к вероятным недружественным к РФ странам.

Ранее сообщалось, что Игорь Стрелков-Гиркин намекнул Путину, чтобы тот не доверял президенту Турции Реджепу Эрдогану, который приглашает его в Анкару. Экс-главарь пророссийских боевиков считает, что Путина могут сдать в Гаагу.