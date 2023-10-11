Ракетный обстрел Никопольской гимназии: из-под завалов достали погибших (фото, видео)

В результате ракетного удара по Никопольской гимназии днем 11 октября погибли четыре человека, еще двое ранены.

Ракетный удар по учебному заведению в городе Никополь Днепропетровской области повлек гибель четырех человек — женщин в возрасте 60, 67 и 69 лет, а также мужчины в возрасте 72 лет, сообщила в Telegram-канале Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Кроме того, в ходе вражеского обстрела в городе были повреждены инфраструктурные объекты, 42 частных дома, хозяйственные постройки, солнечные панели, магазин и автомобили", — уточняет ГСЧС.

Спасатели отмечают, что поисково-спасательные работы на территории гимназии завершены.

Что известно об обстреле

По гимназии Никополя был нанесен ракетный удар со стороны россиян, в результате чего здание учебного заведения получило серьезные повреждения. Во время спасательных работ из-под завалов достали тела погибших работников гимназии, ранения получили двое местных жителей — мужчины в возрасте 24 года и 71 год, рассказал подробности председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

Как свидетельствуют специалисты, российские оккупанты атаковали Никополь 11 октября дронами-камикадзе и тяжелой артиллерией. В общем военные РФ били по Никопольщине восемь раз за сегодняшний день. Кроме Никополя, артиллерийским огнем накрыли Покровскую сельскую и Марганецкую громады. Погибших и раненых нет.

Недавно Фокус писал, что российские оккупанты нанесли удар по Харькову, попав в жилые дома. В одном из них погиб 10-летний мальчик, а позже под завалами нашли и его бабушку.

Кроме того, Фокус сообщал, почему российская армия приостановила массированные обстрелы Украины.

Напомним, 10 октября в пресс-службе "Укрэнерго" рассказали, что готовятся ко всем сценариям прохождения зимнего периода. Отметили, что худшим сценарием будет повтор масштабных воздушных атак РФ, как в 2022 году.