Больше, чем прошлым летом: в Украине воюет 430 тысяч оккупантов, — ГУР (видео)

По словам представителя разведки Вадима Скибицкого, россияне теряют много людей в этой войне и в ближайшем будущем это будет более ощутимо для них.

В настоящий момент против Украины сражается около 430 тысяч российских оккупантов, что на 100 тысяч больше, нежели было прошлым летом. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Вадим Скибицкий в интервью "Украинской правде" от 11 октября.

По его словам, достаточно сложно сейчас определить, сколько чеченцев, дагестанцев и представителей других национальностей были отправлены в Украину, ведь все они являются частью российской армии.

"Но, поверьте, это не столь большая численность по сравнению со славянским населением РФ. Потери славянского населения (РФ в войне, — ред.) – они существенные. И РФ почувствует это в дальнейшем", — заявил Вадим Скибицкий.

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Отдельное внимание было уделено прогнозам, которые регулярно высказывают представители ГУР. В частности, в прошлом году звучали заявления об освобождении Крыма до лета 2023 года, а также появляются прогнозы о прорыве сухопутного коридора на полуостров, но все будет зависеть от ситуации на передовой.

Вадим Скибицкий отметил, что сейчас у Украины одна цель — освободить все территории, которые находятся под контролем России, а сроки здесь не играют особой роли.

"Мы видим, как это сложно, как напористо защищается враг, чтобы не допустить наших успехов. Но говорить об этом нужно. Наша цель — освобождение территорий, обеспечение нормальной жизни нашего народа и восстановление нашего государства", — подытожил представитель ГУР.

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Напомним, 8 октября глава ГУР Кирилл Буданов рассказал о неудачных попытках украинских военных освободить Запорожскую АЭС от российской оккупации. В то же время отмечается, что хоть операции и закончились неудачей, но полученный опыт после пригодился при других операциях ГУР.