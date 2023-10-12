"Мы не приглашали россиян": бойцы штурмовых бригад рассказали о жестоких боях на Донбассе

Как рассказали украинские бойцы, за каждый метр захваченной земли россияне платят сотнями трупов. Воевать против них тяжело, но солдаты ВСУ знают, за что сражаются.

Штурмовым бригадам ВСУ всегда поручают самые опасные и рискованные задания. На востоке Украины российские войска продолжают атаковать украинские силы всеми видами оружия. Об этом пишет издание The New York Times.

Как рассказал 45-летний командир подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады Евгений, ВС РФ используют почти всю "номенклатуру" своих вооружений для атаки: от ручных гранат до 500 килограммовых бомб, которые сбрасываются с самолетов.

"В некоторых местах украинские силы перешли к обороне. В других, в том числе в районе Бахмута, они переходят в наступление. На большей части восточного фронта они просто сражаются, чтобы удержать оборону под ежедневным обстрелом", — сказано в материале.

Евгений признал, что его солдаты устали после стольких месяцев жестоких боев. Но они знают, почему сражаются, сказал он, и это дает им преимущество.

"Мы не приглашали сюда россиян, поэтому их надо выдворить. Все понимают, что здесь тяжело и можно лишиться жизни, но кто-то должен это делать", — сказал он.

Также Евгений отметил, что не понимает российских солдат. За каждый метр захваченной земли они платят сотнями трупов. Какая у них может быть мотивация — ему неясно.

Журналисты пообщались с 32-летним командиром артиллерийского подразделения 80-й десантно-штурмовой бригады Ярославом. Он заявил, что задачами артиллерии всегда являются поддержка пехоты, контрбатарейная борьба и непосредственное уничтожение противника.

"Неважно, атака это или оборона", — отметил он.

По его словам, самое главное — заставить "замолчать" артиллерию противника. Для этого даже необязательно убивать российских солдат.

"Бывают случаи, когда наши войска попадают под артиллерийский огонь противника. И чтобы сохранить их жизни, необходимо сделать так, чтобы вражеская артиллерия не могла работать", — рассказал Ярослав.

Ранее сообщалось, что ВСУ отбили 30 атак ВС РФ на Лимано-Купянском направлении. По словам начальника пресс-службы Восточной группировки войск Ильи Евлаша, этот участок фронта сегодня является одним из сложнейших. После определенной паузы противник вновь начал атаковать позиции Сил обороны.