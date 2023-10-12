Мобилизация в Украине: могут ли отправить на фронт бывших ограниченно годных

По словам представителя ТЦК Романа Истомина, ограниченная пригодность означает, что человек не может выполнять какие-то действия. Комиссия в таком случае прописывает, к чему именно призывник ограничен.

Министерство обороны Украины, согласно приказу № 490 от 18 августа 2023 года, сняло ограничения на определение годности к военной службе. В то же время изменились Положения о военно-врачебной экспертизе в ВСУ. Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию "Телеграф" рассказал, обязательно ли люди с заболеваниями, которые теперь были признаны годными, окажутся на передовой.

"Перечень болезней, если не ошибаюсь, расписан на 400 страницах", — говорит Истомин.

В частности, это клинически вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций, бессимптомное носительство ВИЧ, болезни крови и кроветворных органов, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций, легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств и прочее.

"Но решение по каждому случаю, по каждому конкретному человеку — за ВВК. Есть, конечно, болезни, с которыми однозначно не берут в ВСУ, но я не врач и этого не скажу", — представитель ТЦК.

Майор напомнил, что в целом определены три категории годности к военной службе: годен, ограниченно годен и не годен. Что касается ограниченной годности, то это лишь выводы комиссии о состоянии здоровья конкретного человека.

Эти выводы, на основе которых выносится постановление, ВЛК делает на основе обследований, анализов, общения с призывником. Комиссия принимает решение и выносит постановление. Если раньше с определенными болезнями выносилось решение о непригодности к военной службе, то теперь — об ограниченной годности

По словам Истомина, ограниченная пригодность означает, что человек не может выполнять какие-то действия. Он отмечает, что комиссия в таком случае прописывает, к чему именно призывник ограничен.

"Кому-то, например, противопоказано находиться в замкнутом пространстве, а кому-то — на открытом. Кому-то нельзя много копать, а кому-то — носить бронежилет, потому что у него проблемы со спиной. А у кого-то плоскостопие 3-й степени... Это тонкий подход. В зависимости от того, какая у военнообязанного ограниченность, он направляется на службу", — рассказал майор.

Он также напомнил, что армия — это не только передовая. Существуют военные учреждения, склады и другие элементы для обеспечения фронта.

"Есть военные учреждения, склады, очень много элементов для обеспечения фронта, подвоз патронов... Ведь армия — это не только передовая. Поэтому гражданин может защищать Родину, находясь в условном тылу. Он также является защитником, военнослужащим, хотя и ограниченно пригоден", — отметил Истомин.

Напомним, 11 октября сообщалось, кто может получить отсрочку от призыва на службу во время всеобщей мобилизации в Украине. При этом, чтобы получить отсрочку или освобождение от службы, необходимо предоставить соответствующие документы в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.