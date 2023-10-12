Атака Shahed по Одесской области: ВС РФ били по припортовой и гражданской инфраструктуре (фото)

В результате атаки врага повреждены частные домовладения. Ранена 88-летняя женщина. Разрушениям также подверглись производственные и складские помещения

Российские оккупанты в очередной раз атаковали Shahed припортовую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Так, в ночь на 12 октября российские оккупанты совершили дроновую атаку по объектам гражданской и припортовой инфраструктуры Подунавья.

"В результате атаки врага повреждены частные домовладения. Получила ранения 88-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Разрушениям также подверглись производственные и складские помещения", — говорится в сообщении.

По факту обстрела и нарушения законов и обычаев войны прокуратура начала досудебное расследование (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Осмотр мест обстрелов продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Напомним, что вечером 11 октября в Белгородской области РФ система ПВО сбила БпЛА, в результате чего начался пожар и пострадали два человека.

Ранее сообщалось, что в Минобороны Румынии заявили, что ПВО Украины сбила российские беспилотники и они упали на территории страны "случайно".