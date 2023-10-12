Начался пожар, есть пострадавшие: ПВО РФ сбила дрон возле Белгорода, — губернатор (видео)

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадали мужчина и женщина, которых пришлось доставить в больницу. Еще два человека могут находиться под завалами.

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Вечером 11 октября в Белгородской области РФ система ПВО сбила беспилотник, в результате чего начался пожар и пострадали два человека. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков у себя в Telegram.

По его словам, дрон был сбит на подлете к Белгороду.

"В результате падения обломков произошло возгорание частного жилого дома. Есть двое пострадавших: мужчина и женщина. Бригадой скорой они доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода. Еще два человека, возможно, находятся под завалами. Все оперативные службы работают на месте", — сказано в сообщении.

В Минобороны РФ обвинили в атаке Украину, заявив, что налет был совершен примерно в 23:50 11 октября.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", — заявили в минобороны страны-агрессора.

Местные Telegram-каналы распространяют видео и фото с места события.

Пожар в Белгороде

Пожар в Белгороде

Напомним, что чиновник НАТО сообщил, что армия РФ потеряла почти 2000 офицеров в Украине. По словам представителя Североантлантического альянса, основные потери российской армии приходятся на период с начала 2023 года, однако руководство РФ готово и далее идти на значительные жертвы.