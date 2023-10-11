Взрывы в Белгородской области: дроны-камикадзе атаковали таможенные пункты РФ, — СМИ

По данным журналистов, украинские беспилотники якобы атаковали многосторонние пункты пропуска в Нехотеевке и Шебекино. БПЛА удалось повредить вышку сотовой связи, обошлось без пострадавших.

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В Белгородской области России прозвучали взрывы — под атакой барражирующих беспилотников оказались таможенные пункты. Об этом 11 октября сообщает российское медиа Mash.

Российские журналисты утверждают, что два дрона сдетонировали и повредили вышку сотовой связи на территории многостороннего пункта пропуска Нехотеевка, что в 500 метрах от российско-украинской границы. Еще один дрон якобы взорвался рядом с МАПП Шебекино, что в 1800 метрах от границы.

Утверждается, что дроны якобы запустили в территории Харьковской области.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Реакция российских властей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не комментировал данную информацию.

Взрывы в Брянске и области

Кроме того, утром 11 октября российское медиа SHOT сообщило об атаке двух БПЛА на хранилище с топливом в Брянской области. Инцидент произошел в поселке Лесное Суражского района, что 70 километров от границы. Утвреждается, что БПЛА самолетного типа летел на высоте 60 метров.

"Его сбили из стрелкового оружия с применением антидронового ружья. Посаженный с помощью РЭБ беспилотник рухнул в поле и взорвался. Второй беспилотник попытался атаковать тот же объект, но был сбит — обломки упали на одну из пустых цистерн. Пострадавших нет", — сказано в сообщении.

После этого появилось сообщение о том, что БПЛА, начиненные взрывчаткой С4, 10 октября якобы пытались атаковать исправительную колонию в Брянске.

"БПЛА самолетного типа с реактивным двигателем упал и разбился на территории ИК № 2 вчера вечером. Детонации не произошло. Заключенные и сотрудники не пострадали", — сообщают российские журналисты.

Издание Mash отметило, что это уже не первая атака на колонию в Брянске. Перед этим ее атаковали 8 октября.

"Первый раз туда прилетело 8 октября, однако беспилотник просто приземлился на плац и не разорвался — его забрали саперы. Вчера же дрон ударился о крышу ИК-2 и развалился, разбросав взрывчатку. На месте также отработали оперслужбы. Сейчас оперативники изучают, мог ли кто-нибудь из заключенных так сильно насолить командованию, что запасы уже дважды тратились на обычную колонию", — говорится в сообщении росСМИ.

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