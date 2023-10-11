Вибухи в Бєлгородській області: дрони-камікадзе атакували митні пункти РФ, — ЗМІ

За даними журналістів, українські безпілотники нібито атакували багатосторонні пункти пропуску в Нехотєєвці та Шебекиному. БПЛА вдалося пошкодити вежу стільникового зв'язку, обійшлося без постраждалих.

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У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи — під атакою безпілотників, що баражують, опинилися митні пункти. Про це 11 жовтня повідомляє російське медіа Mash.

Російські журналісти стверджують, що два дрони здетонували й пошкодили вежу стільникового зв'язку на території багатостороннього пункту пропуску Нехотєєвка, що за 500 метрів від російсько-українського кордону. Ще один дрон нібито вибухнув поруч із МАПП Шебекіно, що за 1800 метрів від кордону.

Стверджується, що дрони нібито запустили на території Харківської області.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Реакція російської влади

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков не коментував цієї інформації.

Вибухи в Брянську та області

Крім того, вранці 11 жовтня російське медіа SHOT повідомило про атаку двох БПЛА на сховище з паливом у Брянській області. Інцидент стався в селищі Лісове Суразького району, що 70 кілометрів від кордону. Встановлено, що БПЛА літакового типу летів на висоті 60 метрів.

"Його збили зі стрілецької зброї із застосуванням антидронової рушниці. Посаджений за допомогою РЕБ безпілотник звалився в поле і вибухнув. Другий безпілотник спробував атакувати той самий об'єкт, але був збитий — уламки впали на одну з порожніх цистерн. Постраждалих немає", — сказано в повідомленні.

Після цього з'явилося повідомлення про те, що БПЛА, начинені вибухівкою С4, 10 жовтня нібито намагалися атакувати виправну колонію в Брянську.

"БПЛА літакового типу з реактивним двигуном упав і розбився на території ВК № 2 учора ввечері. Детонації не сталося. Ув'язнені та співробітники не постраждали", — повідомляють російські журналісти.

Видання Mash зазначило, що це вже не перша атака на колонію в Брянську. Перед цим її атакували 8 жовтня.

"Перший раз туди прилетіло 8 жовтня, проте безпілотник просто приземлився на плац і не розірвався — його забрали сапери. Учора ж дрон вдарився об дах ВК-2 і розвалився, розкидавши вибухівку. На місці також відпрацювали оперслужби. Зараз оперативники вивчають, чи міг хто-небудь з ув'язнених так сильно насолити командуванню, що запаси вже двічі витрачалися на звичайну колонію", — йдеться в повідомленні росЗМІ.

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