"Хрещення вогнем": у легіоні "Свобода Росії" розповіли про рейд в Бєлгородську область (відео)

Радник з питань комунікацій легіону Олексій Барановський зазначив, що сьогодні бійці виконали всі бойові задачі. До лав легіону постійно додаються нові воїни і їм потрібно отримати бойовий досвід.

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Радник з питань комунікацій легіону "Свобода Росії" Олексій Барановський пояснив ціль операції, яку бійці провели сьогодні в Бєлгородській області. Він зазначив, що глобальна мета таких рейдів — відтягнути резерви російської армії, тактичні цілі — знищення живої сили і техніки противника. Про це він розповів 28 вересня в ефірі "Радіо Свобода".

На запитання журналістки навіщо Легіон "Свобода Росії" сьогодні пішли на Бєлгород, Олексій Барановський відповів: "А чому б не піти на Бєлгород, якщо є така можливість? Ми постійно моніторимо ситуацію на кордонах, у прикордонних областях. Це не тільки Бєлгородська область, а й Курська, й Брянська. Колеги нещодавно ходили в Курську область, вони там знайшли прогалини. Нам подобається більше Бєлгородська область, йде відслідковування ситуації, щоб здійснити рейд. І ось зараз одна із таких ситуацій", — розповів радник легіону.

Він зазначив, що до лав легіону постійно додаються нові бійці і їм потрібно отримати бойовий досвід, це є однією з цілей таких рейдів.

"Але насамперед це "обстріляти" молодь, так зване "хрещення вогнем", тому що щомісяця в Легіон додаються рекрути, а також навести паніку на командування (ЗС РФ — ред.), адже вони повинні реагувати і стягувати туди додаткові сили… таким чином відволікаємо їх, зокрема і від українських напрямків", — пояснив Барановський.

Також радник легіону зазначив, що фортифікаційні споруди росіян та мінні поля в прикордонній є "показухою". Їх легко подолати.

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Що відомо про операції в Бєлгородській області РФ

28 вересня добровольці з Легіону "Свобода Росії" заявили, що виконали бойові завдання у Бєлгородській області і повернулися назад. Стверджується, що поранених і загиблих внаслідок бойової операції немає. Штурмова група провела близько доби в Бєлгородській області Росії і виконала поставлені командуванням завдання.

Як стверджують журналісти, це вже не перший захід Легіону на територію Російської Федерації. Останні повідомлення про бойові дії в Бєлгородській області надходили в червні. Тоді російські медіа писали про так звану танкову атаку.

Також повідомлялося, що в легіоні "Свобода Росії" розповіли про плани, щодо режиму президента РФ Володимира Путіна. Російські добровольці анонсували продовження рейдів восени та взимку. Запевняють, бої на території Росії "зв'язують" підрозділи ЗС РФ і тоді бійцям Сил оборони стає трохи легше.